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ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 00:50 | Son Güncelleme

İran, İsrail askerlerinin Gazze'deki Filistinlilere yönelik katliamını kınayarak uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulundu

İSTANBUL (AA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İsrail askerlerinin Gazze'deki Filistinlilere yönelik "katliamını" kınayarak uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada Kasımi, İsrail askerlerinin Gazze'de Filistinlilere yönelik katliamını kınadı.

Kasımi açıklamasında, İsrail'in katliamlarını ve Filistine yönelik ekonomik ambargosunun biran önce durdurulması için uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulundu.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.

İsrail güvenlik güçleri, Gazze sınırında dün düzenlenen gösterilerde 55 Filistinliyi şehit etti, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 2 bin 771 Filistinliyi yaraladı.

Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binasının resmi açılışı dün yapıldı.

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ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması

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