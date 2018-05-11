ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması kararına ve Fransa'ya tepki

Kastamonu, Amasya, Çankırı ve Çorum'da sivil toplum kuruluşları, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması kararına ve Fransa'daki, "şiddet ve Yahudi karşıtı fikirleri yaydığı iddiasıyla Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılması" yönündeki bildiriye tepki gösterdi. Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mücahit Dağdelenoğlu, Nasrullah Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, Filistinlilerin son bir aydır Büyük Dönüş Yürüyüşü gerçekleştirdiğini hatırlattı. İşgalci İsrail'in ateş açıp masum insanları, çocukları ve yaşanan olayları dünyaya aktarmak isteyen basın mensuplarını şehit ettiğini belirten Dağdelenoğlu, şunları söyledi: "Olayların başlangıcından bugüne kadar İsrail askerlerinin kurşunları ve müdahalesiyle 48 kişi şehit edildi, 8 binin üzerinde de yaralı var. İlk kıblemizin bulunduğu Kudüs ve Filistin, 1948 yılından beri hukuksuz olarak kurulan siyonist İsrail işgali altındadır. Siyonist İsrail devleti, Kudüs'ü hukuksuz şekilde başkent yapmak istemektedir. Kim hangi kararı alırsa alsın, Kudüs İslam'ındır ve Kudüs bizimdir. Kudüs sahipsiz değildir."

Konuşmanın ardından vatandaşlar tarafından İsrail, ABD ve Fransa aleyhine slogan attı. - Çankırı Çankırı'da ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması kararına tepki amacıyla "Kudüs için meydanlara" adıyla basın açıklaması düzenlendi. Cuma namazının ardından Ahmet Yesevi Camisi'nin bahçesinde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar, İsrail, ABD ve Fransa aleyhinde slogan attı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Volkan Kavak, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına tepki göstermek için meydanlara çıktıklarını söyledi. İsrail'in 70 yıldır Müslümanları kışkırtmak amacıyla Mescid-i Aksa etrafında yaşlı, genç, kadın, çocuk demeden katliamlarına devam ettiğini vurgulayan Kavak, "İsrail devleti ve askerleri, kirli postallarla Kıble Camisi'nin içinde terör estirip ibadet eden insanlara gaz bombaları ve plastik mermilerle saldırarak Kur'an-ı Kerim'leri yerlere atıp üzerlerine basarak hukuksuzluğa hız kesmeden devam etmektedir." ifadesini kullandı. Filistin'e uygulanan abluka ve ambargonun her geçen gün ağırlaştığına dikkati çeken Kavak, "70 yıldır hakları, toprakları, vatanları, canları, malları gasbedilen Filistinliler, İsrail zulmü altında yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyor. Tüm Filistin ve Kudüs sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi uluslararası mekanizmaları ve herkesi harekete geçmeye ve İsrail'in attığı hukuksuz adımları ve işgali durdurmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

- Amasya Amasya'da GÖKBİR Platformu üyeleri cuma namazı sonrasında Yavuz Selim Meydanı'nda toplanarak sloganlar eşliğinde ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki gösterdi. Grup adına basın açıklamasını okuyan Eğitim-Bir-Sen Amasya Şube Başkanı Kerem Camcı, Filistin'de düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne destek vermek, Nakba'nın 70. yılını protesto etmek ve Fransa'da Kur'an-ı Kerim hakkında yayımlanan bildiriyi lanetlemek için meydanlarda olduklarını söyledi. Mekke ve Medine Müslümanlar için ne kadar kutsalsa Mescid-i Aksa ve çevresinin de o kadar kutsal olduğunu vurgulayan Camcı, şunları kaydetti: "Çünkü bu belde Allah'ın ayetlerinden ve Peygamberlerimizden izler taşımaktadır. İşgalci İsrail ve taşeronları kutsallarımızı çiğniyor, değerlerimizi ayaklar altına alıyor, insanlığı katlediyor. Kardeşlerimiz katledilirken hiçbir şey yapmadan yerimizde durmak, seyretmek Müslümanlara yakışmaz. Müslüman zalim karşısında eğilmez, zillet içinde yaşamaktansa izzet içinde ölmeyi tercih eder. Müslümanlara ve Kur'an-ı Kerim'e iftira edilmesi akla, ilme, tarihe, hakka, hukuka ve vicdana aykırıdır. Bütün Müslümanları incitecek bu tür provokatif eylemleri şiddetle kınıyor, dünya kamuoyunu daha insaflı ve hakkaniyetli olmaya davet ediyoruz."