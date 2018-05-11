HABER

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması kararına ve Fransa'ya tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 16:03 | Son Güncelleme

Kastamonu, Amasya, Çankırı ve Çorum'da sivil toplum kuruluşları, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını ve Fransa'da "şiddet ve Yahudi karşıtı fikirleri yaydığı iddiasıyla Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılması" yönündeki bildiriyi protesto etti

Kastamonu, Amasya, Çankırı ve Çorum'da sivil toplum kuruluşları, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması kararına ve Fransa'daki, "şiddet ve Yahudi karşıtı fikirleri yaydığı iddiasıyla Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılması" yönündeki bildiriye tepki gösterdi.

Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mücahit Dağdelenoğlu, Nasrullah Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, Filistinlilerin son bir aydır Büyük Dönüş Yürüyüşü gerçekleştirdiğini hatırlattı.

İşgalci İsrail'in ateş açıp masum insanları, çocukları ve yaşanan olayları dünyaya aktarmak isteyen basın mensuplarını şehit ettiğini belirten Dağdelenoğlu, şunları söyledi:

"Olayların başlangıcından bugüne kadar İsrail askerlerinin kurşunları ve müdahalesiyle 48 kişi şehit edildi, 8 binin üzerinde de yaralı var. İlk kıblemizin bulunduğu Kudüs ve Filistin, 1948 yılından beri hukuksuz olarak kurulan siyonist İsrail işgali altındadır. Siyonist İsrail devleti, Kudüs'ü hukuksuz şekilde başkent yapmak istemektedir. Kim hangi kararı alırsa alsın, Kudüs İslam'ındır ve Kudüs bizimdir. Kudüs sahipsiz değildir."

Konuşmanın ardından vatandaşlar tarafından İsrail, ABD ve Fransa aleyhine slogan attı.

- Çankırı

Çankırı'da ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması kararına tepki amacıyla "Kudüs için meydanlara" adıyla basın açıklaması düzenlendi.

Cuma namazının ardından Ahmet Yesevi Camisi'nin bahçesinde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar, İsrail, ABD ve Fransa aleyhinde slogan attı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Volkan Kavak, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına tepki göstermek için meydanlara çıktıklarını söyledi.

İsrail'in 70 yıldır Müslümanları kışkırtmak amacıyla Mescid-i Aksa etrafında yaşlı, genç, kadın, çocuk demeden katliamlarına devam ettiğini vurgulayan Kavak, "İsrail devleti ve askerleri, kirli postallarla Kıble Camisi'nin içinde terör estirip ibadet eden insanlara gaz bombaları ve plastik mermilerle saldırarak Kur'an-ı Kerim'leri yerlere atıp üzerlerine basarak hukuksuzluğa hız kesmeden devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Filistin'e uygulanan abluka ve ambargonun her geçen gün ağırlaştığına dikkati çeken Kavak, "70 yıldır hakları, toprakları, vatanları, canları, malları gasbedilen Filistinliler, İsrail zulmü altında yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyor. Tüm Filistin ve Kudüs sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi uluslararası mekanizmaları ve herkesi harekete geçmeye ve İsrail'in attığı hukuksuz adımları ve işgali durdurmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

- Amasya

Amasya'da GÖKBİR Platformu üyeleri cuma namazı sonrasında Yavuz Selim Meydanı'nda toplanarak sloganlar eşliğinde ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki gösterdi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Eğitim-Bir-Sen Amasya Şube Başkanı Kerem Camcı, Filistin'de düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne destek vermek, Nakba'nın 70. yılını protesto etmek ve Fransa'da Kur'an-ı Kerim hakkında yayımlanan bildiriyi lanetlemek için meydanlarda olduklarını söyledi.

Mekke ve Medine Müslümanlar için ne kadar kutsalsa Mescid-i Aksa ve çevresinin de o kadar kutsal olduğunu vurgulayan Camcı, şunları kaydetti:

"Çünkü bu belde Allah'ın ayetlerinden ve Peygamberlerimizden izler taşımaktadır. İşgalci İsrail ve taşeronları kutsallarımızı çiğniyor, değerlerimizi ayaklar altına alıyor, insanlığı katlediyor. Kardeşlerimiz katledilirken hiçbir şey yapmadan yerimizde durmak, seyretmek Müslümanlara yakışmaz. Müslüman zalim karşısında eğilmez, zillet içinde yaşamaktansa izzet içinde ölmeyi tercih eder. Müslümanlara ve Kur'an-ı Kerim'e iftira edilmesi akla, ilme, tarihe, hakka, hukuka ve vicdana aykırıdır. Bütün Müslümanları incitecek bu tür provokatif eylemleri şiddetle kınıyor, dünya kamuoyunu daha insaflı ve hakkaniyetli olmaya davet ediyoruz."

- Çorum

Çorum İnsan Hak ve Hürriyetleri Derneğince Filistin halkı tarafından düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek olmak ve Fransa'yı kınamak amacıyla basın açıklaması yapıldı.

Hürriyet Meydanı'nda toplanan grup, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından tekbir getirerek basın açıklaması gerçekleştirdi.

Dernek Başkanı Selim Özkabakçı, burada yaptığı açıklamada, Filistin halkının haklı mücadelesinde muvaffak olmasını dileyerek, şöyle dedi:

"Filistinli kardeşlerimizin kutlu yürüyüşünü maddi ve manevi destekliyor, Rabb'imizden mücadeleyi muvaffak kılmasını niyaz ediyoruz. Rabb'imiz, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de 'İnanıyorsanız galip gelecek sizsiniz. Yeryüzüne benim salih kullarım varis olacaktır.' diye buyuruyor. Bizler bu kitaba iman etmiş Müslümanlar olarak bir gün çekilen sıkıntıların ardından İslamın tüm dünyada hakim olacağına, özgür Kudüs'te, Mescidi Aksa'da toplu halde namaz kılacağımıza, zalimlerin korkulu rüyası olacağımıza iman ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Özkabakçı, Fransa'da da Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılmasının teklif edilme saygısızlığında bulunulduğunu hatırlatarak, "Bütün Müslümanların istisnasız ortak inancına göre Kur'an-ı Kerim Allah'ın indirdiği son kitaptır. Bu ilahi kelam, hiçbir harfi değişmeden günümüze kadar gelmiştir, kıyamete kadar da değişmeyecek ve değiştirilemeyecektir." diye konuştu.

Türkiye'nin konuştuğu zabıta açığa alındıTürkiye'nin konuştuğu zabıta açığa alındı
Ankara'da flaş karar! CHP, AYM'ye gidiyorAnkara'da flaş karar! CHP, AYM'ye gidiyor
Erdoğan'dan Demirtaş'a: Ben hapis sıramı savdımErdoğan'dan Demirtaş'a: Ben hapis sıramı savdım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Kudüs için Meydanlara Amasya İHH Mücahit Dağdelenoğlu

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlik kolları kongresinde şaşkınlığını gizleyemedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlik kolları kongresinde şaşkınlığını gizleyemedi

Serenay Sarıkaya, Fransa'da!

Serenay Sarıkaya, Fransa'da!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

Öğretmenlerin rezaletine bakanlık el koydu!

Öğretmenlerin rezaletine bakanlık el koydu!

Hüseyin Gülerce'den öğrencisi Muharrem İnce'ye sert sözler!

Hüseyin Gülerce'den öğrencisi Muharrem İnce'ye sert sözler!

Konya'da mayıs ayında kar sürprizi

Konya'da mayıs ayında kar sürprizi

'Tamam' tweeti atan Johnny Sins, FETÖ'cü olarak gösterildi

'Tamam' tweeti atan Johnny Sins, FETÖ'cü olarak gösterildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çorum'da para nakil aracı devrildi, etrafa saçılan paraları görevliler elleriyle topladı

Çorum'da para nakil aracı devrildi, etrafa saçılan paraları görevliler elleriyle topladı

Şırnak'ta hain saldırı! 1 asker şehit oldu

Şırnak'ta hain saldırı! 1 asker şehit oldu

Fatih Portakal: Erdoğan Muharrem İnce'ye o soruyu nasıl sorar?

Fatih Portakal: Erdoğan Muharrem İnce'ye o soruyu nasıl sorar?

Böyle vahşet görülmedi!

Böyle vahşet görülmedi!

Trump'ın duyurduğu operasyon Sakarya'da başladı!

Trump'ın duyurduğu operasyon Sakarya'da başladı!

Mynet'e 'Yılın En İyi Haber Portalı' ödülü...

Mynet'e 'Yılın En İyi Haber Portalı' ödülü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.