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ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması kararına ve Fransa'ya tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 17:27 | Son Güncelleme

İzmir ve Manisa'da sivil toplum kuruluşları, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını ve Fransa'da "şiddet ve Yahudi karşıtı fikirleri yaydığı iddiasıyla Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılması" yönündeki bildiriyi protesto etti

İZMİR (AA) - İzmir ve Manisa'da, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması kararına ve Fransa'da "Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılması" yönündeki bildiriye tepki gösterildi.

İzmir Genç İHH öncülüğünde, Yalı Camisi'nde kılınan cuma namazı sonrası Konak Meydanı'nda bir araya gelen grup, Türkiye ve Filistin bayrakları taşıyarak slogan attı.

Grup adına basın açıklaması yapan İzmir Genç İHH Başkanı Murad İdikurt, Filistinlilerin son bir aydır Büyük Dönüş Yürüyüşü gerçekleştirdiğini hatırlattı.

İşgalci İsrail'in ateş açıp masum insanları, çocukları ve basın mensuplarını şehit ettiğini belirten İdikurt, şunları söyledi:

"Olayların başlangıcından bugüne kadar İsrail askerlerinin kurşunları ve müdahalesiyle 48 kişi şehit edildi, 8 binin üzerinde de yaralı var. İlk kıblemizin bulunduğu Kudüs ve Filistin, 1948 yılından beri hukuksuz olarak kurulan siyonist İsrail işgali altındadır. Siyonist İsrail devleti, Kudüs'ü hukuksuz şekilde başkent yapmak istemektedir. Kim hangi kararı alırsa alsın, Kudüs İslam'ındır ve Kudüs bizimdir. Kudüs sahipsiz değildir."

Fransa'da 300 kişinin bir bildiri hazırlayarak Kur'an-ı Kerim'den bazı ifadelerin çıkarılması istemesinin hadsiz bir tavır olduğunu ifade eden İdikurt, "Bütün Müslümanların istisnasız ortak inancına göre Kur'an-ı Kerim, Allah'ın indirdiği son kitaptır. Bu ilahi kalem, hiçbir harfi değişmeden günümüze kadar gelmiştir, kıyamete kadar da değişmeyecek ve değiştirilemeyecektir. İslam'a, Müslümanlara ve Kur'an-ı Kerim'e iftira edilmesi akla, ilme, tarihe, Hakk'a, hukuka ve vicdana aykırıdır." dedi.

Konuşmanın ardından vatandaşlar, İsrail, ABD ve Fransa aleyhine slogan attı.

- Manisa

Manisa'da, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş, cuma namazı sonrası İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde, tarihi Hatuniye Camisi önünde toplandı.

Tekbir getirip, "Kudüs İslam'ındır" ve "Kudüs'e selam, direnişe devam", "Kahrolsun İsrail" yazılı dövizlerle Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, ABD ve İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan İHH İnsani Yardım Vakfı Manisa Derneği Başkanı Mehmet Turhan, Filistinlilerle dayanışma içinde olduklarını belirterek

"İsrail devleti ve askerleri, kirli postallarla Kıble Camisi’nin içinde terör estirip ibadet eden insanlara gaz bombalarıyla ve plastik mermilerle saldırarak camide bulunan Kur’an-ı Kerimleri yerlere atıp üstlerine basarak hukuksuzluğa hız kesmeden devam etmektedir. Filistin’e, Gazze’ye uygulanan abluka ve ambargo her geçen gün ağırlaşmaktadır. Filistinliler, İsrail zulmü altında yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Siyonist İsrail devleti, Kudüs’ü hukuksuz bir şekilde tüm uluslararası anlaşmalara aykırı olarak başkent yapmak istemektedir. Kim hangi kararı alırsa alsın Kudüs İslam’ındır ve Kudüs bizimdir. Kudüs sahipsiz değildir."

Açıklamaya MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mustafa İrğat ve vatandaşlar katıldı.

Grup açıklamanın ardından olaysız dağıldı.

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