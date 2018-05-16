ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Gazze'deki katliama tepkiler

Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan, işgal altındaki Filistin halkı, Kudüs, Mescid-i Aksa ve Kıyamet Kilisesi ile dayanışma çağrısında bulundu.
Lübnan Müftüsü Deryan, ramazan ayı münasebetiyle yaptığı televizyon konuşmasında, ABD'nin büyükelçiliğini taşıdığı işgal altındaki Kudüs ve aynı gün İsrail güçlerinin saldırılarına maruz kalan Filistin halkıyla dayanışma çağrısında bulundu.
Kudüs ve Filistin'e yönelik sömürgeyi ne olursa olsun kabul etmeyeceklerini söyleyen Deryan, "Kudüs'ün, içinde barındırdığı mescit ve kiliseleriyle Arapların hakkı olduğuna dair hiçbir şüphe söz konusu değildir. Ancak haklara yeniden sahip olmak ve teslim etmemek adına dahi mücadele verilir." dedi.
Hem Müslümanlar hem de Hristiyanlar için kutsal ve değerli yerler olan işgal altındaki Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın kimliklerinin değiştirilmesi için işgalcilerin saldırılarına maruz kaldığına dikkati çeken Lübnan Müftüsü, "Bu Siyonistler, Kudüs'ü acımasız Siyonist devletin başkenti yapmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.
Filistin halkı, Kudüs, Mescid-i Aksa ve Hristiyan dünyasının en kutsal mekânı sayılan Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi de (Kutsal Kabir-Yeniden Diriliş) için dayanışma çağrısında bulunan Lübnan Müftüsü Deryan, şunları kaydetti:
"Rabbimiz, Müslümanların iki durum dışında bütün dünya ile iyilik ve adalet üzerinde ilişkiler kurmasını emrediyor. O iki durum da dinimiz üzerinden bizimle savaşmaları veya bizleri topraklarımızdan çıkarmalarıdır. Siyonistler ise mescitlerimiz ile vakıflarımız için saldırıyor ve Filistinliler ile Kudüslüleri tehcir ederek her ikisini de yapıyor.
Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri gösteriler düzenliyor.
İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit oldu, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere en az 3 bin kişi yaralandı.
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