ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Gazze'deki katliama tepkiler

Fas'ın bazı şehirlerinde, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama ilişkin üç gün önce başlatılan protestolar devam ediyor.

Ülkenin kuzeyindeki Tatvan kentinde Öğrencileri Yenileme Organizasyonunun çağrısıyla düzenlenen gösteride, ABD yönetiminin Kudüs'teki son adımları kınandı.

Gösteride Filistin bayraklarının yanı sıra Mescid-i Aksa posterleri taşındı.

Fas Adalet ve Kalkınma Partisi ile Tevhid ve Islah Hareketi tarafından Kazablanka kentinde düzenlenen gösteriye ise yüzlerce kişi katıldı.

Gazze sınır bölgelerinde Filistinlilerin düzenlediği Büyük Dönüş Yürüyüşü'nü destekleyen sloganlar atan eylemciler, Filistinlilerin maruz kaldığı katliama tepki gösterdi.

Faslı yazar ve düşünür El-İdrisi Ebu Zeyd, Fas halkının, işgal güçlerinin kibrine tepki gösterdiğini ifade ederek, "Kudüs bizimdir, düşmanlarımızın değil." dedi.

İsrail'le olan mücadelenin daha karmaşıklaştığını, bu nedenle meselenin çözüme kavuşmasının zaman alacağını kaydeden Ebu Zeyd, mevcut siyasi durumun kısa ve orta vadede bir çözüme izin vermeyeceğini vurguladı.

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit olmuş, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere en az 3 bin kişi yaralanmıştı.

