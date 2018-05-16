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ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına ve Gazze'deki katliama tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 05:01 | Son Güncelleme

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına ve Gazze'deki katliama tepkiler

KABİL/İSLAMABAD/MADRİD (AA) - ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 60 Filistinliyi şehit edip 2 bin 770'den fazla Filistinliyi yaralamasına dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, başkent Kabil'deki Devlet Başkanlığı sarayında din alimleriyle yaptığı görüşme sırasında, Filistin'de şehit olanların acısını paylaştıklarını belirtti.

İsrail saldırılarından şehit olanlar için Filistin halkına başsağlığı dileyen Gani, ''Afganistan halkı ve devleti olarak Filistin halkının acısını paylaşıyoruz.'' dedi.

Gani, Filistin'in, Müslümanlar için çok önemli olduğunu kaydetti.

- Pakistan

Pakistan Parlamentosunun alt kanadı Ulusal Meclis, ABD'nin Tel Aviv'deki İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasını ve ülkede yaşanan şiddet olaylarını kınadığını belirten bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Meclis, İsrail'in, silahsız Filistinlilere yönelik devlet terörünü sert bir şekildi kınar. Meclisimiz ayrıca ABD'nin Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal ederek İsrail elçiliğini, işgal altında bulunan Kudüs'e taşımasını da kınamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Meclisten yapılan açıklamada uluslararası kamuoyu ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine Filistinlilerin uğradığı katliam karşısında harekete geçme çağrısında da bulunuldu.

- İspanya

İspanya Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis, Filistinli göstericilere ateş açılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek orantısız güç kullanılmasına son verilmesini istedi.

Dastis, Sevilla'da katıldığı bir konferans öncesi gazetecilere İsrail'in Gazze'deki katliamına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail'in göstercilere müdahalesinin orantısız olduğunu kaydeden Dastis, orantısız güç kullanılmasının durdurulması çağrısı yaptı.

Dastis, "Gösterilere müdahale ederken sınırlı güç kullanılması gerekiyor. Ateşli silahlar kullanamaz ve ölümlere yol açamazsınız. Doğal olarak bu kesinlikle kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

- ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı.

Tüm tepkilere rağmen ABD, Tel Aviv'deki büyükelçiliğini dün düzenlenen törenle Kudüs'e taşıdı.

İsrail askerleri, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 60 Filistinliyi şehit edip, 2 bin 770'den fazla Filistinliyi yaraladı.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Eşref Gani

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