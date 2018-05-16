ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına ve Gazze'deki katliama tepkiler

KABİL/İSLAMABAD/MADRİD (AA) - ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 60 Filistinliyi şehit edip 2 bin 770'den fazla Filistinliyi yaralamasına dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, başkent Kabil'deki Devlet Başkanlığı sarayında din alimleriyle yaptığı görüşme sırasında, Filistin'de şehit olanların acısını paylaştıklarını belirtti.

İsrail saldırılarından şehit olanlar için Filistin halkına başsağlığı dileyen Gani, ''Afganistan halkı ve devleti olarak Filistin halkının acısını paylaşıyoruz.'' dedi.

Gani, Filistin'in, Müslümanlar için çok önemli olduğunu kaydetti.

- Pakistan

Pakistan Parlamentosunun alt kanadı Ulusal Meclis, ABD'nin Tel Aviv'deki İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasını ve ülkede yaşanan şiddet olaylarını kınadığını belirten bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Meclis, İsrail'in, silahsız Filistinlilere yönelik devlet terörünü sert bir şekildi kınar. Meclisimiz ayrıca ABD'nin Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal ederek İsrail elçiliğini, işgal altında bulunan Kudüs'e taşımasını da kınamaktadır." ifadelerine yer verildi.