ABD'nin büyükelçisi Almanya'yı eleştirdi

LONDRA (AA) - ABD’nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell, Almanya’nın yürüttüğü diplomasinin arkasında “inanılır bir askeri tehdit” koyamadığını belirterek “Çalışan bir denizaltıları yok. Şu anda hazırlıklı bir orduya sahip değiller.” dedi.

ABD’nin aşırı sağcı internet haber sitesi Breitbart’ın Londra şubesine konuşan Grenell, Almanya'yı bütçesinde savunma harcamalarına yeterince pay ayırmamakla eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisine verdiği görevler arasında, Almanya’nın NATO üyesi olarak yaptığı savunma harcamalarını artırmasını sağlamanın yer aldığını anlatan Grenell, “Almanya Avrupa’nın en büyük ekonomisi. NATO’ya taahhütleri var ve bu konuda ciddi olmaları gerekiyor. Bu, müttefikleri güvence altına alan, özgürlüğü güvence altına çok taraflı biri kuruluş.” diye konuştu.

Almanya’nın taahhüdünü yerine getirmesini beklediklerini belirten Grenell, bu konuda halen “ciddi bir plan” görmediklerini dile getirdi.

- "Hazırlıklı bir orduları yok"

NATO kapsamında bütçenin yüzde 2’sinin savunmaya ayrılmasını beklediklerini ancak bunun da sadece asgari düzey olduğunu ifade eden Grenell, “Almanya gibi bir ülke, ihtiyaç halinde savaşmaya hazır olduğunun güvencesini verebilmeli. Şu söylemek zorundayım, Alman diplomatlar ciddidir, eğer diplomaside başarılı olmak istiyorsanız arkanızda inanılır bir askeri eylem tehdidine sahip olmanız gerektiğini bilirler.” değerlendirmesini yaptı.