ABD'nin büyükelçisi Almanya'yı eleştirdi

LONDRA (AA) - ABD’nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell, Almanya’nın yürüttüğü diplomasinin arkasında “inanılır bir askeri tehdit” koyamadığını belirterek “Çalışan bir denizaltıları yok. Şu anda hazırlıklı bir orduya sahip değiller.” dedi.
ABD’nin aşırı sağcı internet haber sitesi Breitbart’ın Londra şubesine konuşan Grenell, Almanya'yı bütçesinde savunma harcamalarına yeterince pay ayırmamakla eleştirdi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisine verdiği görevler arasında, Almanya’nın NATO üyesi olarak yaptığı savunma harcamalarını artırmasını sağlamanın yer aldığını anlatan Grenell, “Almanya Avrupa’nın en büyük ekonomisi. NATO’ya taahhütleri var ve bu konuda ciddi olmaları gerekiyor. Bu, müttefikleri güvence altına alan, özgürlüğü güvence altına çok taraflı biri kuruluş.” diye konuştu.
Almanya’nın taahhüdünü yerine getirmesini beklediklerini belirten Grenell, bu konuda halen “ciddi bir plan” görmediklerini dile getirdi.
- "Hazırlıklı bir orduları yok"
NATO kapsamında bütçenin yüzde 2’sinin savunmaya ayrılmasını beklediklerini ancak bunun da sadece asgari düzey olduğunu ifade eden Grenell, “Almanya gibi bir ülke, ihtiyaç halinde savaşmaya hazır olduğunun güvencesini verebilmeli. Şu söylemek zorundayım, Alman diplomatlar ciddidir, eğer diplomaside başarılı olmak istiyorsanız arkanızda inanılır bir askeri eylem tehdidine sahip olmanız gerektiğini bilirler.” değerlendirmesini yaptı.
“Alman diplomasisinde bu eksik.” ifadesini kullanan Grenell, “Şu anda arkalarında inanılır bir askeri eylem tehdidi bulunmuyor. Alman subayları bu hazırlık meselesinin ciddiyetinin farkında. Şu anda söz gelimi çalışan bir denizaltıları yok. Hazırlıklı bir orduları yok.” görüşünü dile getirdi.
Almanya’nın ocak ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine katılacağına işaret eden ABD’li büyükelçi, “Bu ciddi bir şey. Güvenlik Konseyinde bir lider olacaksanız, iş askeri hazırlığa geldiğinde, asgari bir hazırlığınız olmalı.” diye konuştu.
“Almanlara Suriye operasyonuna katılmaları için kamuoyu önünde çağrı yapmamakla hata ettik.” diyen Grenell, bundan sonraki operasyonlarda Almanya’ya da katılma çağrısı yapmaları ve bu ülkenin kamuoyu önünde “Katılamayız, teçhizatımız yok. Sizinle uçamayız. Okyanusta tatbikat yapamayız.” diye yanıt vermelerini sağlamaları gerektiğini söyledi.
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- Sağın yükselişine övgü
Avrupa siyasetine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Grenell, kıtada sağ partilerin yükselişinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Avrupa’da pek çok muhafazakarın kendisiyle temasa geçerek kıtada bir diriliş olduğunu söylediğini aktaran Grenell, şunları kaydetti:
“Mutlaka Avrupa’daki diğer muhafazakarları, diğer liderleri güçlendirmek istiyorum. Bence solun başarısız politikalarının ardından muhafazakar politikalar tutuyor. Manzaraya bakıyorum, yapmamız gereken pek çok şey var ama bence Trump’ın seçilmesi halklara ve bireylere ‘Bir siyasi sınıfın, daha seçime gidilmeden kimin kazanacağını, kimin kaybedeceğini söylemesine izin veremeyiz’ demeleri için güç verdi. ”
Grenell, Avrupa'da sağın güç kazanmasının ardında göç, vergi indirimleri ve bürokrasinin azaltılması gibi konuları gündeme getirmesinin bulunduğunu savundu.
ABD’li büyükelçi sağın başarısına örnek olarak da Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’u göstererek “Bence Kurz bir rock yıldızı. Büyük hayranıyım.” ifadelerini kullandı.
- Göçmen politikasını eleştirdi
Almanya Başbakanı Angela Merkel’in izlediği göçmen politikasını da eleştiren Büyükelçi Grenell, özellikle göçmenlerin kendi aile bireylerini de ülkeye getirmeleriyle ortaya çıkan “zincirleme göçe” dikkat çekti.
Merkel’in göçmenler konusunda “düzgün bir şekilde uygulanan bir planı” olmamasının siyasi bedelini ödediğini savunan Grenell, seçim kampanyaları sırasında da zincirleme göçün gündeme getirildiğini söyledi.
Almanya’nın göçmen politikasının ABD’yi de etkilediğini belirten Grenell, iki ülke arasında vizesiz seyahat olduğunu hatırlattı.
Grenell, Alman istihbarat servislerinin gömenler konusundaki performansını ise övdü. Alman istihbarat servislerini “açık gözlü” diye nitelendiren Grenell, Alman siyasetçilerin bu servislere yeterince destek vermediğini iddia etti.
Almanya'daki görevine başladığı 8 Mayıs'ta Twitter’dan "Donald Trump'ın dediği gibi, ABD yaptırımları İran ekonomisinin kritik sektörlerini hedefliyor. İran'da iş yapan Alman şirketleri operasyonları derhal durdurmalıdır.'' mesajını paylaşan Grenell, basının ve bazı diplomatların tepkisini çekmişti.
Almanya'nın tanınmış gazetecilerinden Ulrich Deppendorf da ''Grenell büyükelçi değil. O sadece Almanya'nın üstesinden gelmesi gereken bir Trump-PR figürü. Murphy ve Emerson gibi daha önceki elçiler sadece üzülüyor. Uzun süredir hiçbir büyükelçi Bay Grenell'den daha kötü bir başlangıç yapmamıştı.'' değerlendirmesinde bulunmuştu.
Grenell, göreve gelir gelmez Berlin'deki İsrail Büyükelçiliğini ziyaret etmişti.
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