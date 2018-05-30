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ABD'nin dini özgürlükler raporunda Türkler ve Rumlara eleştiriler

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 13:27 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı dini özgürlükler raporunda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik eleştirilere yer verildi.

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı dini özgürlükler raporunda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik eleştirilere yer verildi.
ABD'nin raporunda, KKTC makamlarının dini alanlara ulaşıma yasaklar koymayı sürdürdüğü iddia edilerek, 'dini hizmetlere ilişkin yapılan 112 başvurudan 67'sine onay verildiği' ifade edildi.
Rum Kesimi'ne ilişkin yer alan bölümde ise Müslüman azınlığın camilerinin iyileştirilmediğine ve buna izin verilmediğine dikkat çekildi. Raporda, Rum hükümetinin 2 bin 650 Kıbrıslı Türk ve yabancı uyruklunun Hala Sultan Tekkesi'ni ziyaret etmelerini sağladığı da kaydedildi. Güney Kıbrıs'ta Budist bir topluluğa istedikleri yerde ibadet etme imkanı sağlanmadığı not edilen raporda, 'Yahudi cemaatinden, kendilerine yönelik sözlü saldırılar yapıldığına yönelik şikayetlere' de yer verildi.

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