HABER

''ABD'nin doğru ortaklarla çalışması gerek''

GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 01:12 | Son Güncelleme 4 saat önce

- İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şentürk: - ''Ortadoğu ve İslam dünyası söz konusu olduğunda ABD'nin Türkiye ile yakın bir diyalog ve işbirliği içinde olması lazım. Amerika'nın doğru ortaklarla çalışması lazım. Ortadoğu söz konusu olduğunda Türkiye'den daha güvenilir ve istikrarlı bir başka ülke ABD için söz konusu değil'' - ''Amerika'nın bir takım illegal örgütlerle, teröre bulaşmış örgütlerle işbirliği yapması yerine orada meşru ve istikrarlı bir devletle işbirliği yapması ve Orta

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, ''Ortadoğu ve İslam dünyası söz konusu olduğunda ABD'nin Türkiye ile yakın bir diyalog ve işbirliği içinde olması lazım. Amerika'nın doğru ortaklarla çalışması lazım. Ortadoğu söz konusu olduğunda Türkiye'den dahagüvenilir ve istikrarlı bir başka ülke ABD için söz konusu değil.'' dedi.

Türken Vakfı ve İbn Haldun Üniversitesi, New York'ta ''Fikri Bağımsızlık: Eğitimde Yeni Yönler'' adlı konferans düzenledi.

Konuşmacılardan İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şentürk, Batı'daki sosyal bilimler alanının Avrupa merkezli olduğuna dikkati çekerek fikri bağımsızlık için eğitimde alternatiflerin sunulmasının önemini anlattı.

Şentürk, farklı ülkelerde aldığı eğitim ve farklı üniversitelerdeki çalışmalarıyla ve birikimleriyle İbn Haldun Üniversitesinde sosyal bilimler alanının içinde bulunduğu krize çözümler üretecek bir eğitim ve araştırma sistemi kurduklarını belirterek, İbn Haldun Üniversitesi'nin sadece sosyal bilimler alanına odaklandığını söyledi.

İhtisaslaşmanın avantajlarını kullanarak dünyada öne çıkmayı amaçladıklarını ifade eden Şentürk, İbn Haldun Üniversitesi'nin global çağın ihtiyaçlarına göre tasarlandığını ifade etti.

Üniversitenin öğrencilerinin yüzde 37'sinin uluslararası öğrencilerden oluştuğunu kaydeden Şentürk, Türkçe'nin yanında İngilizce ve Arapça'nın da zorunlu dil olarak öğretildiğini belirtti.

Bir Türk öğrencinin ABD'de, Çin'de, Japonya'daki öğrencilerle rekabet etmek zorunda olduğunu söyleyen Şentürk, uluslararası bir ortamda eğitim gören öğrencileri küresel rekabete hazırlamak istediklerini aktardı.

- Türk-Amerikan ilişkileri

ABD'nin dünyanın önemli güçlerinden biri olduğunu ve dolayısıyla ABD'nin siyasi kararları ve yönetiminin bütün dünyayı etkilediğini anlatan Şentürk, şunları söyledi:

''Ortadoğu ve İslam dünyası söz konusu olduğunda ABD'nin Türkiye ile yakın bir diyalog ve işbirliği içinde olması lazım. Amerika'nın doğru ortaklarla çalışması lazım. Ortadoğu söz konusu olduğunda Türkiye'den dahagüvenilir ve istikrarlı bir başka ülke ABD için söz konusu değil. Amerika'nın birtakım illegal örgütlerle, teröre bulaşmış örgütlerle işbirliği yapması yerine orada meşru ve istikrarlı bir devletle işbirliği yapması ve Ortadoğu'daki sorunlara bu zeminde çözüm aramasının daha uygun olacağını düşünüyorum. Bu ülkeler arasındaki ilişkilerde özellikle Türkiye ABD ilişkilerinin tarihine baktığımızda birçok inişler, çıkışlar, krizler olmuştur. Mevcut krizinde aşılacağını düşünüyorum ancak bunun için ABD ve Türkiye arasında çok yakın bir diyalog kurulması lazım.''

Şentürk, Türkiye'nin tezlerini ABD medyasına ve kamuoyuna daha iyi anlatması gerektiğini düşündüğünü söyleyerek şöyle konuştu:

''Türkiye'nin tezleri haklı ama maalesef bilinmiyor. ABD'nin yaptığı bazı Türkiye'yi rencide eden yanlış davranışlar var. Türkiye'nin buradaki tezlerinin Amerikan kamuoyuna ve bütün dünya kamuoyuna anlatılması gerek çünkü yapılan şeyler savunulacak bir tarafı olmayan şeyler ve Türkiye'nin nihayetinde buradan büyük bir başarıyla çıkacağını düşünüyorum. Çünkü haklı bir pozisyondayız ama bunu bütün dünyaya anlatmak görevi gene bize ait. Haklı olmakdiğer insanlar tarafından otomatik olarak bilinecek bir şey değil. Haklı olduğumuzu ayrıntılarıyla anlatmamız gerektiğine inanıyorum.''

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin ilk açıklama

ABD'den Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin ilk açıklama

Hülya Avşar'dan Gupse Özay'a ilginç soru 'Barış Arduç sana niye bakıyor?'

Hülya Avşar'dan Gupse Özay'a ilginç soru 'Barış Arduç sana niye bakıyor?'

Afrin operasyonu başladı! Sınırda son dakika gelişmeleri (Zeytin Dalı Harekatı)

Afrin operasyonu başladı! Sınırda son dakika gelişmeleri (Zeytin Dalı Harekatı)

New York Times: Türkiye ile ABD çatışabilir

New York Times: Türkiye ile ABD çatışabilir

İlker Başbuğ'dan Zeytin Dalı Harekatı için ilk yorum

İlker Başbuğ'dan Zeytin Dalı Harekatı için ilk yorum

ABD'nin terör ordusunun fotoğrafları ortaya çıktı!

ABD'nin terör ordusunun fotoğrafları ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

PKK hesapları harekete geçti! Kara propagandaya başladılar

PKK hesapları harekete geçti! Kara propagandaya başladılar

Afrin harekatı başlar başlamaz HDP'den dikkat çeken mesaj

Afrin harekatı başlar başlamaz HDP'den dikkat çeken mesaj

Afrin operasyonu başladı! Sınırda son dakika gelişmeleri (Zeytin Dalı Harekatı)

Afrin operasyonu başladı! Sınırda son dakika gelişmeleri (Zeytin Dalı Harekatı)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Afrin Operasyonu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Afrin Operasyonu açıklaması

İşte gözaltına alınan gezi otobüsünün şoförünün ilk ifadesi

İşte gözaltına alınan gezi otobüsünün şoförünün ilk ifadesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin’in içinden ilk görüntüler geldi

Afrin’in içinden ilk görüntüler geldi

Son dakika! Suriye'den Kilis'e 4 roket atıldı

Son dakika! Suriye'den Kilis'e 4 roket atıldı

Kilis'te sınır bölgesi 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Kilis'te sınır bölgesi 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Kılıçdaroğlu'ndan 'Zeytin Dalı Harekatı' açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan 'Zeytin Dalı Harekatı' açıklaması

"Mazlum Coğrafyalara Umut Olmak" programı

"Mazlum Coğrafyalara Umut Olmak" programı

Genelkurmay Başkanı Akar'dan son dakika Afrin açıklaması

Genelkurmay Başkanı Akar'dan son dakika Afrin açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.