''ABD'nin doğru ortaklarla çalışması gerek''

Son Güncelleme 4 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 01:12 |4 saat önce

- İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şentürk: - ''Ortadoğu ve İslam dünyası söz konusu olduğunda ABD'nin Türkiye ile yakın bir diyalog ve işbirliği içinde olması lazım. Amerika'nın doğru ortaklarla çalışması lazım. Ortadoğu söz konusu olduğunda Türkiye'den daha güvenilir ve istikrarlı bir başka ülke ABD için söz konusu değil'' - ''Amerika'nın bir takım illegal örgütlerle, teröre bulaşmış örgütlerle işbirliği yapması yerine orada meşru ve istikrarlı bir devletle işbirliği yapması ve Orta

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, ''Ortadoğu ve İslam dünyası söz konusu olduğunda ABD'nin Türkiye ile yakın bir diyalog ve işbirliği içinde olması lazım. Amerika'nın doğru ortaklarla çalışması lazım. Ortadoğu söz konusu olduğunda Türkiye'den dahagüvenilir ve istikrarlı bir başka ülke ABD için söz konusu değil.'' dedi. Türken Vakfı ve İbn Haldun Üniversitesi, New York'ta ''Fikri Bağımsızlık: Eğitimde Yeni Yönler'' adlı konferans düzenledi. Konuşmacılardan İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şentürk, Batı'daki sosyal bilimler alanının Avrupa merkezli olduğuna dikkati çekerek fikri bağımsızlık için eğitimde alternatiflerin sunulmasının önemini anlattı. Şentürk, farklı ülkelerde aldığı eğitim ve farklı üniversitelerdeki çalışmalarıyla ve birikimleriyle İbn Haldun Üniversitesinde sosyal bilimler alanının içinde bulunduğu krize çözümler üretecek bir eğitim ve araştırma sistemi kurduklarını belirterek, İbn Haldun Üniversitesi'nin sadece sosyal bilimler alanına odaklandığını söyledi.

İhtisaslaşmanın avantajlarını kullanarak dünyada öne çıkmayı amaçladıklarını ifade eden Şentürk, İbn Haldun Üniversitesi'nin global çağın ihtiyaçlarına göre tasarlandığını ifade etti. Üniversitenin öğrencilerinin yüzde 37'sinin uluslararası öğrencilerden oluştuğunu kaydeden Şentürk, Türkçe'nin yanında İngilizce ve Arapça'nın da zorunlu dil olarak öğretildiğini belirtti. Bir Türk öğrencinin ABD'de, Çin'de, Japonya'daki öğrencilerle rekabet etmek zorunda olduğunu söyleyen Şentürk, uluslararası bir ortamda eğitim gören öğrencileri küresel rekabete hazırlamak istediklerini aktardı. - Türk-Amerikan ilişkileri ABD'nin dünyanın önemli güçlerinden biri olduğunu ve dolayısıyla ABD'nin siyasi kararları ve yönetiminin bütün dünyayı etkilediğini anlatan Şentürk, şunları söyledi: ''Ortadoğu ve İslam dünyası söz konusu olduğunda ABD'nin Türkiye ile yakın bir diyalog ve işbirliği içinde olması lazım. Amerika'nın doğru ortaklarla çalışması lazım. Ortadoğu söz konusu olduğunda Türkiye'den dahagüvenilir ve istikrarlı bir başka ülke ABD için söz konusu değil. Amerika'nın birtakım illegal örgütlerle, teröre bulaşmış örgütlerle işbirliği yapması yerine orada meşru ve istikrarlı bir devletle işbirliği yapması ve Ortadoğu'daki sorunlara bu zeminde çözüm aramasının daha uygun olacağını düşünüyorum. Bu ülkeler arasındaki ilişkilerde özellikle Türkiye ABD ilişkilerinin tarihine baktığımızda birçok inişler, çıkışlar, krizler olmuştur. Mevcut krizinde aşılacağını düşünüyorum ancak bunun için ABD ve Türkiye arasında çok yakın bir diyalog kurulması lazım.''