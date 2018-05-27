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ABD'nin eski Başkanı Bush hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 23:27 | Son Güncelleme

ABD'nin eski Başkanı Bush hastaneye kaldırıldı

BIDDEFORD (AA) - ABD'nin eski Başkanı George H.W. Bush, Maine eyaletinde hastaneye kaldırıldı.

ABD'nin 41. Başkanı George H.W. Bush'un sözcüsü Jim McGrath, 93 yaşındaki eski başkanın, düşük tansiyon ve yorgunluk nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

McGrath sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bush'un muhtemelen birkaç gün hastanede kalacağını belirtti.

Sözcü McGrath, Güney Maine Sağlık Merkezi'nde tedavi gören Bush'un, bilincinin açık olduğunu ve herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığını ifade etti.

Hastane yetkilisi ise tüm açıklamanın Bush ailesi tarafından yapılacağını kaydetti.

Bush, geçen ay hayatını kaybeden eşi Barbara Bush'un cenazesinin ardından enfeksiyon nedeniyle Houston'da 13 gün hastanede kalmıştı.

1989-1993 yılları arasında görev yapan George H. W. Bush, aynı zamanda ABD'nin 43. Başkanı George W. Bush'un babası.

George H.W. Bush, 2015 yılında, Maine'deki yazlık evinde düşmüş, Bush ailesinin sözcüsü Jim McGrath, kaza sonucu boyun kemiklerinden biri kırılan Bush'un Portland'daki Maine Tıp Merkezi'ne kaldırıldığını ve durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.

Parkinson hastalığının bir türünden tedavi gören Bush, Aralık 2014'te de solunum yetmezliği nedeniyle bir hafta hastanede kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
George H. W. Bush hastane

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