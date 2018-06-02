ABD'nin Filistin tasarısı kabul edilmedi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - BM Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD'nin Gazze'deki şiddet olaylarından sorumlu tuttuğu Hamas'ın kınanmasını talep ettiği tasarıyı, gerekli olan 9 oya ulaşılamadığı için kabul etmedi.

ABD, Filistin halkı için koruma talep eden BMGK tasarısını veto ettikten sonra, Hamas'ın kınanmasını istediği karşı tasarısını oylamaya sundu.

Tasarıya ABD sadece kendisi destek verirken, Rusya, Kuveyt ve Bolivya tasarıya karşı çıktı, 11 ülke ise çekimser kaldı.

ABD'nin tasarısında, Gazze'den İsrail'e atılan ve sivil altyapıya zarar veren roket saldırılarının ''en güçlü şekilde kınanması'' isteniyordu.

Gazze'de, Hamas, İslami Cihad Hareketi ve diğer militan grupların tüm şiddet eylemlerine ve provokasyonlara son vermesi talep edilen tasarıda, BM üyesi bütün ülkelerden roket saldırılarında kullanılacak materyal ve silah sağlanmasından kaçınmaları çağrısı yapılıyordu.

