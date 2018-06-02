"ABD'nin Filistin tasarısını veto etmesi şaşırtıcı değil"

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin, Filistin halkı için koruma talep eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tasarısını veto etmesinin şaşırtıcı olmadığını belirterek, "Bu, haklının değil güçlünün yanında olduklarını bir kez daha teyit ediyor." ifadesini kullandı.
Kalın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Filistin halkı için koruma talep eden BMGK tasarısının ABD tarafından veto edilmesini değerlendirdi.
"ABD yönetiminin, Filistin halkının korunmasına ilişkin tasarıyı veto etmesi şaşırtıcı değil." değerlendirmesinde bulunan İbrahim Kalın, şunları kaydetti:
"Bu, haklının değil güçlünün yanında olduklarını bir kez daha teyit ediyor. Filistin halkı ve Kudüs yalnız değildir. Haklı davalarına desteğimiz devam edecek."
Kalın, Twitter'daki paylaşımında, Anadolu Ajansının (AA) konuya ilişkin yayımladığı haberine de yer verdi.
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