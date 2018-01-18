ABD'nin Filistin'e yardımını askıya alması

Gazze'deki Mülteci Kamplarındaki Sığınmacılar Halk Komitesi, Avrupa Birliğine (AB), ABD'nin Filistin'e yapacağı yardımda kısıtlamaya gitmesi kararının ardından oluşan "mali açığı" kapatması çağrısında bulundu.
Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı komitenin Siyasi ve Basın Komiseri Hasan Cibril, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, UNRWA'ya yapılan yardımların kesilmesi nedeniyle Filistinli mültecilerin bulundukları ülkelerde karşı karşıya kalacağı meydan okumalardan ABD'nin sorumlu olduğunu vurguladı.
"Washington yönetiminin, hak ihlalleri gerçekleştiren sömürgeci ülkelerin başında geldiğini ve İsrail yanlısı olduğunu aldığı bu kararla ispatladığını" belirten Cibril, ABD'nin bu tutumunu, "Asrın Anlaşmasını kabul etmeleri için Filistinlileri darboğaza sokarak uyguladığı bir nevi baskı ve siyasi şantaj yöntemi." olarak nitelendirdi.
Cibril, Filistinli mültecilerin yaşadığı sorunlara kayıtsız kalınmaması gerektiğini ifade ederek, "Uluslararası toplumun bu duruma kayıtsız kalması, bölgede aşırıcılığın hakim olmasına ve ekmek parası için her yolun denenmesine neden olur." diye konuştu.
Cibril, AB'den ABD'nin Filistin'e yapacağı yardımda kısıtlamaya gitmesi kararının ardından oluşan "mali açığı" kapatması çağrısında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, UNRWA'ya verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünün "tekrar gözden geçirmek üzere" askıya alındığını açıklamıştı.
Filistin İstatistik Merkezinin verilerine göre, UNRWA'da kayıtlı 5,9 milyon Filistinli mülteciden 2,1 milyonu Ürdün'de, 1 milyon 445 bini Gazze'de yaşıyor, bunu sırasıyla Batı Şeria, Suriye ve Lübnan takip ediyor.
(AA)
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