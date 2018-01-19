ABD'nin Filistin'e yardımını askıya alması

Fetih Hareketi Devrim Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Fayiz Ebu İyta, ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) yapacağı yardımda kısıtlamaya gitme kararının "uluslararası barışı ve güvenliği etkileyeceğini" bildirdi.

Ebu İyta'nın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ebu İyta, Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatör Temsilcisi Gernot Sauer ile Gazze'de bir araya gelerek, Filistin davasındaki son gelişmeleri ele aldı.

Toplantıda ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının ardından Filistin yönetiminin, Kudüs'ü tehlikelerden korumak için gerçekleştirdiği son temaslar ve gelişmelerin görüşüldüğü aktarıldı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Merkez Konseyi toplantısının sonuçları ve gelecek dönemde Filistin'in atacağı siyasi adımlara ilişkin bilgilendirmede bulunan Ebu İyta, ABD'nin UNRWA'ya yapacağı mali yardımda kısıtlamaya gitme kararının uluslararası barışı ve güvenliği etkileyeceği uyarısında bulundu.

Ebu İyta, BM ve uluslararası toplumu ABD'nin söz konusu kararının uygulanmasını durdurmak için acilen harekete geçmeye çağırdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, önceki gün UNRWA'ya verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünün "tekrar gözden geçirmek üzere" askıya alındığını açıklamıştı.

Filistin İstatistik Merkezinin verilerine göre, UNRWA'da kayıtlı 5,9 milyon Filistinli mülteciden 2,1 milyonu Ürdün'de, 1 milyon 445 bini Gazze'de yaşıyor, bunu sırasıyla Batı Şeria, Suriye ve Lübnan takip ediyor.

(AA)