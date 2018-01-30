Öte yandan UNRWA bugün Suriye, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinli mülteciler için 800 milyon dolarlık acil yardım çağrısında bulundu.

Oturma eylemine katılan bir diğer mülteci Husam Rumeylat da UNRWA'nın tasfiyesinin "Filistin davasının tasfiyesi" anlamına geleceğini söyledi.

ABD'nin BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) tahsis ettiği 125 milyonluk dolarlık yardımın yarısından fazlasını askıya alması protesto ediliyor.

Washington yönetimi, 16 Ocak'ta, "UNRWA'ya verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünün gözden geçirilmek üzere" askıya alındığını duyurmuştu.

Filistin İstatistik Merkezi verilerine göre, UNRWA'ya kayıtlı 5,9 milyon Filistinli mülteciden 2,1 milyonu Ürdün'de, 1 milyon 445 bini Gazze'de yaşıyor, bunu sırasıyla Batı Şeria, Suriye ve Lübnan takip ediyor.

UNRWA, mülteci sayısının sürekli artması ve özellikle 10 yıldır Gazze Şeridi'ne uygulanan abluka nedeniyle bağışçı ülkelerin yaptığı yardımların ihtiyaçları karşılayamaz hale geldiğini belirtiyor.

(AA)