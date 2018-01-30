HABER

ABD'nin "Filistinli mültecilere yardımı" askıya alması

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 18:39 | Son Güncelleme

ABD'nin BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) tahsis ettiği 125 milyonluk dolarlık yardımın yarısından fazlasını askıya alması protesto ediliyor.

Ramallah'taki Filistinli mülteciler, yardımların askıya alındığı UNRWA'nın, "tasfiye" girişimine maruz kaldığı gerekçesiyle, Bakanlar Kurulu binası önünde eylem düzenledi.

UNRWA'ya desteğin sürmesini talep eden eylemciler, ABD'nin yardımları askıya alma kararına tepki gösterdi.

Eyleme katılan Filistinli sığınmacı Mahmud Alyan mülteci kamplarında ekonomik durumların oldukça zorlaştığını belirterek uluslararası topluma UNRWA'ya karşı sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.

Alyan, sağlık ve eğitim hizmetlerine dokunulması durumunda kamplarda sosyal patlamaların yaşanabileceğini kaydetti.

Oturma eylemine katılan bir diğer mülteci Husam Rumeylat da UNRWA'nın tasfiyesinin "Filistin davasının tasfiyesi" anlamına geleceğini söyledi.

Öte yandan UNRWA bugün Suriye, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinli mülteciler için 800 milyon dolarlık acil yardım çağrısında bulundu.

Washington yönetimi, 16 Ocak'ta, "UNRWA'ya verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünün gözden geçirilmek üzere" askıya alındığını duyurmuştu.

Filistin İstatistik Merkezi verilerine göre, UNRWA'ya kayıtlı 5,9 milyon Filistinli mülteciden 2,1 milyonu Ürdün'de, 1 milyon 445 bini Gazze'de yaşıyor, bunu sırasıyla Batı Şeria, Suriye ve Lübnan takip ediyor.

UNRWA, mülteci sayısının sürekli artması ve özellikle 10 yıldır Gazze Şeridi'ne uygulanan abluka nedeniyle bağışçı ülkelerin yaptığı yardımların ihtiyaçları karşılayamaz hale geldiğini belirtiyor.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

Son dakika! Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti

Son dakika! Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti

Grup toplantısında Erdoğan'ın sözünü bu sloganla kestiler

Grup toplantısında Erdoğan'ın sözünü bu sloganla kestiler

Kılıçdaroğlu: Ben iktidarda olsam gerekirse 10 bin şehit verirdik çekilmezdik!

Kılıçdaroğlu: Ben iktidarda olsam gerekirse 10 bin şehit verirdik çekilmezdik!

Furkan Vakfı'na operasyon: Alparslan Kuytul gözaltında

Furkan Vakfı'na operasyon: Alparslan Kuytul gözaltında

Esin Gündoğdu mide ameliyatı geçirmeden 2 yılda 60 kilo verdi

Esin Gündoğdu mide ameliyatı geçirmeden 2 yılda 60 kilo verdi

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti

Son dakika! Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti

Grup toplantısında Erdoğan'ın sözünü bu sloganla kestiler

Grup toplantısında Erdoğan'ın sözünü bu sloganla kestiler

Meteoroloji'den yeni uyarı: O tarihe dikkat!

Meteoroloji'den yeni uyarı: O tarihe dikkat!

Furkan Vakfı'na operasyon: Alparslan Kuytul gözaltında

Furkan Vakfı'na operasyon: Alparslan Kuytul gözaltında

Son dakika! TTB Merkez Konseyi üyesi doktorlar gözaltına alınıyor

Son dakika! TTB Merkez Konseyi üyesi doktorlar gözaltına alınıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da su kesintisi! İSKİ'den açıklama (31 Aralık 2018)

İstanbul'da su kesintisi! İSKİ'den açıklama (31 Aralık 2018)

Veteran badmintoncular, Türkiye Şampiyonası'nda korta çıktı

Veteran badmintoncular, Türkiye Şampiyonası'nda korta çıktı

Bolulu eğitimci önce poz verdi, sonra 'Bence de yanlış' dedi

Bolulu eğitimci önce poz verdi, sonra 'Bence de yanlış' dedi

Av tüfeğiyle babasını vurmuştu! Mahkeme kararı verdi

Av tüfeğiyle babasını vurmuştu! Mahkeme kararı verdi

KKTC'de hükümet kurma çalışmaları

KKTC'de hükümet kurma çalışmaları

Eski İstanbul Barosu Başkanı Kazım Kolcuoğlu hayatını kaybetti

Eski İstanbul Barosu Başkanı Kazım Kolcuoğlu hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.