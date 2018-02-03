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ABD'nin Güney Sudan'a silah ambargosu

GÜNCEL HABERLERİ | 03.02.2018 18:27 | Son Güncelleme

Güney Sudan, ülkenin Washington Büyükelçisi Buay'ı istişare amacıyla geri çağırdı

Güney Sudan'ın, ABD'nin silah ambargosu kararıyla ilgili olarak ülkenin Washington Büyükelçisi Gordon Buay'ı istişare amaçlı Cuba'ya geri çağırdığı bildirildi.

Güney Sudan Devlet Başkanı Basın Sekreteri Ateny Wek Ateny, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükelçi Buay'ın, kararla ilgili istişarede bulunmak amacıyla Cuba'ya çağrıldığını belirtti ancak Buay'ın başkentte ne kadar kalacağı ya da kararla ilgili atılacak adımlar konusunda bilgi vermedi.

ABD Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Güney Sudan'da varılan ateşkese rağmen devam eden şiddet nedeniyle çatışmanın tüm taraflarına hiçbir savunma ekipmanı satılmayacağı duyurulmuştu.

Sudan'dan ayrılarak 2011'de bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılsa da başkent Cuba'da 8 Temmuz 2016'da çatışmalar yeniden patlak vermişti.

Güney Sudanlı taraflar, 21 Aralık 2017’de IGAD öncülüğünde yürütülen müzakerelerde yeniden ateşkes kararı almış ancak 24 saat geçmeden ateşkes ihlal edilmişti.

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ABD Güney Sudan

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