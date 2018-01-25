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ABD’nin güvenli 'bölge teklifine' Ankara’dan yanıt

GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 13:43 | Son Güncelleme 2 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile yaptığı görüşmede, gündeme gelen 30 km derinlikte tampon bölge konusunda ilk değerlendirmeyi yaptı. Çavuşoğlu, ABD'ye olumsuz yanıt verdi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ ise, "Güvenli bölge, ayrıca konuşulacak bir konudur. Zeytin Dalı Harekatı'nın durdurulması veya noktalanması için konuşulacak bir konu değildir" dedi.

ABD’nin güvenli 'bölge teklifine' Ankara’dan yanıt

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile güven kaybı yaşandığını ve güven yeniden tesis edilmeden güvenli bölge gibi konuların görüşülmesinin doğru olmadığını belirtti. Çavuşoğlu, Paris dönüşü uçakta yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın kendisine Suriye sınırı boyunca 30 kilometrelik bir güvenli hat oluşturma önerisinde bulunduğunu belirtmişti.

Reuters'ın aktardığına göre, Çavuşoğlu Tillerson'ın önerisi ile ilgili olarak "Süreçte ABD ile güven kaybı yaşandı. Güven yeniden tesis edilmeden bu konuların görüşülmesi doğru değil. Önce somut adımlarla güven tesis edilmeli" dedi.

BOZDAĞ: AYRICA KONUŞULACAK BİR KONU

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ ise, "Güvenli bölge, ayrıca konuşulacak bir konudur. Zeytin Dalı Harekatı'nın durdurulması veya noktalanması için konuşulacak bir konu değildir" dedi.

NELER OLMUŞTU?

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Suriye sınırı boyunca 30 kilometrelik bir güvenli hat oluşturma önerisinde bulunduğu bildirildi.

Haber kanallarına göre Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile dün Paris'te yaptığı görüşmeye ilişkin detayları Türkiye'ye dönerken uçakta beraberinde olan gazetecilere aktardı. Çavuşoğlu'nun açıklamasına göre, ana gündem maddesi Afrin olan görüşmede Tillerson, 30 kilometrelik güvenli hat oluşturma önerisinde bulundu.

Paris'te yapılan "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık" konulu Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında Çavuşoğlu ile Tillerson dün bir araya gelmişti.

Haber kanalları, Çavuşoğlu Tillerson'ın "Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemeyiz" dediğini, kendisinin de buna karşılık "Türkiye'nin de ABD ile karşı karşıya gelme niyeti yok; ancak tehditlere müdahale etmek zorundayız" ifadelerini kullandığını bildirdiler.

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ABD Mevlüt Çavuşoğlu Ankara güvenli bölge Rex Tillerson

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
300 kisi oldurduk denilior 4 sehidimiz var deniliyor adamlar da onlarca sehidin fotografini kimliklerini paylasiyor ins dogru degildir ve bunu unutmayalim bu tum kayiplar yanlis siyasi politikanin sonucu oldugunu unutmayalim ins en yakin zamanda hersey duzelir.
ABD nin ve AB nin itleri PKK, PYD, YPG sıkıştı, zaman kazanmaya çalışıyorlar, durmak yok yola devam, bu it sürüsü yok olacak inşallah. Allah ordumuza güç kuvvet versin, attıklarını vursunlar, dualarımız onlarla.
Vallaha ne yalan söyleyeyim bizim hükümet son günlerde doğru dış politika izlemeye başladılar, ulan allahın abd.li delisi madem böyle bir imkan vardı bugüne kadar müttefikin olan ülkenin halkı zarar gördü üldu,can mal emniyeti kalmadı,şimdi aynen yırtık dondan çıkar gibi ne iş bu.Oluşturulan cepheyi dağıtmaya yönelik kılçıktır aferin hükümet yemedi.Birde paranoyadan kurtulup haksızlığa uğrayan siyasi tutuku zulmüne son verseler,adalete müdahaleyi bıraksalar, mahkemeler mahkeme gibi davransa epey işler yoluna girecek.
TÜRKİYENİN DE ABD İLE KARŞI KARŞIYA GELME NİYETİ YOK..dediği halde halkımız abd ye meydan okuduğumuzu düşündüren şey ne merak ediyorum gerçekten..abd ile karşı karşıya gelen liderler erbakan ve ecevit..duan yaptığımız şey haklı olarak sınırımızda terör grubu istemiyoruz..sonuna kadar da haklıyız..ama abd ile karşı karşıya gelmiyoruz..burda siyaset var ohal uzatmak ve milliyetçi damarı ile MHP akp oy potansiyelini artırmak..herşey net anlamamak için taraflı düşünmek lazım..ki anlamıyoruz :))
hakikaten seni anlamak mümkün değil
Zeytin Dalı Operasyonu hayırlısıyla bittikten sonra 30 km'lik güvenli bölge görüşülür."Dere geçerken at değiştirilmez" demişler.Boğulur gidersin.Amerikanın yine oyalama taktiği.Son görüşmede konuşulmamış konuları bile konuştuk şeklinde basına verdiler.Hep oyun hep oyun sanki biz koyun.Elinizi taşın altına koyun, bakalım sonra olur mu oyun?Kefere bu bundan böyle yoğurt üflenerek yenecek.Araç gereç ve mühimmat havaya uçtukça hop oturup hop kalkıyorlar ABD kefereleri.
dolarin 5 lirayi gormesini bekliyosunuz galiba ! biten ekonomiden savasi sorumlu tutup harp halidir diyip milletin sirtina cokeceksiniz... caldiginiz cirptiginiz milyar dolarlar simdi tirmalar beyler elleri gorelim !!! sebepsiz yere girisilen bir operasyon ki ne ekonomi ne siyasi anlamda turkiyeye bir faydasi yok!
ABD çık derse çıkarlar. Rakkaya giderken bir gece amerikalı yetkili gelip görüşüşünce bizimkilerle ertesi gün 160 günlük operasyon 67 şehit ve onca zaiatla bitirilmedimi. Ne elde ettik de operasyonu bitirdik?
@schraube tam bir malsın sığırsın o operasyonu biz abd afrinle birleşmesini engelem için yaptık chpkk kudurmayın afrinide alıcaz yada kururun başınızı yiyin be
nasilsa olenler sizin akapalilrr degil birakin olsunler geberin
anlaşılan abd ye papuç pahalı geldi. yıllardır istediğimizi operasyon dursun diye vermeye kalkıyor. daha dur biz sizi yola getirmesini biliriz.
Coni konuşurken ses kaydı yapılsaydı. Yarın inkar ederler...
SON PİSLİK TEMİZLENİNCEYE KADAR YOLA DEVAM...KONUŞULANLARI KENDİNİZE GÖRE, OLMASINI İSTEDİĞİNİZ GİBİ YORMLAMANIZA GEREK YOK. CAHİL DİYE NİTELENDİRİLEN KESİM, HER ŞEYİN DOĞRUSUNU ANLIYOR.. MERAKLANMAYIN
Seçim sonunda da durmaz umarım o zaman anlarız neyin ne olduğunu
eğer abd ile güvenli bölge yaparsanız o zaman ikinci bir çekiç güç yaratırsınız ırak da olduğu gibi çekiç gücün neler yaptıklarını anlatmaya gerek yok herhalde......
eğer abd ile güvenli bölge yaparsanız o zaman ikinci bir çekiç güç yaratırsınız ırak da olduğu gibi çekiç gücün neler yaptıklarını anlatmaya gerek yok herhalde....
abd ne derse desin YOK sayın. çünkü; her söylediği yaptığı ŞERDİR
Sahada olunca vurunca kazanıyoruz..masa başı diplomesi felan biz anlamıyoruz bizi kandırıyorlar..ne kadar az zayiat verirsek iyi..şehitler üzerinden baskı yıldırma politikası güdenlere en iyi cevabı örgü ören dolma saran mehmetçiğe gönderen analarımız veriyor..siz onların ne tırnağı nede saçının bir teli olabilirsiniz..zavallı olarak asalakça bu topraklarda yaşayan devlet zor durumda olunca ortaya çıkan çakal takımısınız..
ABD ÜSLERİNİ KAPATIN ABD NİN ARTIK TÜRKİYEDE İŞİ YOK..bize kalleşlik yaptılar..üslerle ilgili göz dağı verin artık..
SON DAKİKA... afrin operasyonu durduruluyor mu?..... mynet bu haberin haber başlığıyla ne alakası var?????
ABD ve AB öyle açıklamar yapıyor ki,her kafadan ayrı ses çıkıyor artık birer siyasî cüce dirler.Gelsin AVRASYA platformu.Sonuç bu!
ulan zamanında bunu teklif ettiğimizde neden yapmadınız şimdi korkudan ne teklif edeceğinizi şaşırdınız ?
bu adamlar ülkemizi bayağı mal bir ülke zannediyormuş senelerdir sizin sözlerinize kulak tıkayan birileri nedense sıkışınca hemen kendi teklifleri gibi bu teklifi size sunuyorlar silah çekmiyelim diye düpedüz yırttık ama onuda çaresizlik olarak gördü bu sözde müttefik dostumuz (ne kadarsa) artık buraka onların sözlerinin fazla bir önemi kalmadı bunuda biliyorlar yapabilecekleri tek şey kendi askerlerini kışlalarına çekip operasyonların sonucunu beklemek eline silah alan ülkemize meydanokudu savaşın kitabını bizler yazdık dedik anlamadılar şimdi anlayacaklar yavaş yavaş
aslansınız aslan, ne derlerse desinler asla kabul etmeyin çünkü vardır bir çıkarları
Suriyede ki ŞERR güçler suriyeden gider, Suriye halkı kendi geleceğini kendi belirler.
Ölmek var katil abd ile anlaşma yok.
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