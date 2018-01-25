ABD’nin güvenli 'bölge teklifine' Ankara’dan yanıt

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile güven kaybı yaşandığını ve güven yeniden tesis edilmeden güvenli bölge gibi konuların görüşülmesinin doğru olmadığını belirtti. Çavuşoğlu, Paris dönüşü uçakta yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın kendisine Suriye sınırı boyunca 30 kilometrelik bir güvenli hat oluşturma önerisinde bulunduğunu belirtmişti.

Reuters'ın aktardığına göre, Çavuşoğlu Tillerson'ın önerisi ile ilgili olarak "Süreçte ABD ile güven kaybı yaşandı. Güven yeniden tesis edilmeden bu konuların görüşülmesi doğru değil. Önce somut adımlarla güven tesis edilmeli" dedi.

BOZDAĞ: AYRICA KONUŞULACAK BİR KONU

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ ise, "Güvenli bölge, ayrıca konuşulacak bir konudur. Zeytin Dalı Harekatı'nın durdurulması veya noktalanması için konuşulacak bir konu değildir" dedi.

NELER OLMUŞTU?

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Suriye sınırı boyunca 30 kilometrelik bir güvenli hat oluşturma önerisinde bulunduğu bildirildi.