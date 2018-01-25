ABD’nin güvenli 'bölge teklifine' Ankara’dan yanıt

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile güven kaybı yaşandığını ve güven yeniden tesis edilmeden güvenli bölge gibi konuların görüşülmesinin doğru olmadığını belirtti. Çavuşoğlu, Paris dönüşü uçakta yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın kendisine Suriye sınırı boyunca 30 kilometrelik bir güvenli hat oluşturma önerisinde bulunduğunu belirtmişti.
Reuters'ın aktardığına göre, Çavuşoğlu Tillerson'ın önerisi ile ilgili olarak "Süreçte ABD ile güven kaybı yaşandı. Güven yeniden tesis edilmeden bu konuların görüşülmesi doğru değil. Önce somut adımlarla güven tesis edilmeli" dedi.
BOZDAĞ: AYRICA KONUŞULACAK BİR KONU
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ ise, "Güvenli bölge, ayrıca konuşulacak bir konudur. Zeytin Dalı Harekatı'nın durdurulması veya noktalanması için konuşulacak bir konu değildir" dedi.
NELER OLMUŞTU?
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Suriye sınırı boyunca 30 kilometrelik bir güvenli hat oluşturma önerisinde bulunduğu bildirildi.
Haber kanallarına göre Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile dün Paris'te yaptığı görüşmeye ilişkin detayları Türkiye'ye dönerken uçakta beraberinde olan gazetecilere aktardı. Çavuşoğlu'nun açıklamasına göre, ana gündem maddesi Afrin olan görüşmede Tillerson, 30 kilometrelik güvenli hat oluşturma önerisinde bulundu.
Paris'te yapılan "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık" konulu Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında Çavuşoğlu ile Tillerson dün bir araya gelmişti.
Haber kanalları, Çavuşoğlu Tillerson'ın "Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemeyiz" dediğini, kendisinin de buna karşılık "Türkiye'nin de ABD ile karşı karşıya gelme niyeti yok; ancak tehditlere müdahale etmek zorundayız" ifadelerini kullandığını bildirdiler.
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