"ABD'nin hedefinde Türkiye var"

KAYSERİ (AA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, ABD'nin papaz Andrew Craig Brunson üzerinden Türkiye'yi tehdit etmesine ilişkin, "15 Temmuz'un rövanşının alınmak istendiğini unutmayın. ABD'nin başkan ve yardımcılarının ortaya koyduğu son tehditler kurt-kuzu hikayesine benziyor. Kurt kuzuyu yemek isterse bir bahane bulurmuş. Şimdi bir papaz bahane edilerek Türkiye gibi büyük bir devlete karşı bir operasyon yapmaya çalışıyorlar. Buna milletimiz izin vermeyecek." dedi.

Arslan, Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı 8. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, işçilerin örgütlenmesi ve haklarının verilmesi kapsamında çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi.

Hak-İş olarak 15 Temmuz'u unutturmayacaklarını belirten Arslan, "Her toplantıda 15 Temmuz'a karşı olan uyarılarımızı devam ettireceğiz. 15 Temmuz'u Türkiye'nin NATO kullanılarak ABD'nin ve onun yandaşlarının Türkiye'yi işgal girişimi ve hain darbe girişimi olarak göreceğiz." ifadesini kullandı.

Papaz Andrew Craig Brunson üzerinden Türkiye'nin tehdit edildiğini vurgulayan Arslan, şöyle devam etti: