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ABD'nin ilk başörtülü haber spikeri

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 00:01 | Son Güncelleme

ABD'nin Illinois ve Iowa eyaletlerinde yayın yapan yerel bir kanalda haber spikerliğine başlayan Rahman, ülkenin tam zamanlı ilk başörtülü haber spikeri oldu

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Illinois ve Iowa eyaletlerinde yayın yapan yerel bir kanalda haber spikerliğine başlayan 27 yaşındaki Tahera Rahman, ülkenin tam zamanlı ilk başörtülü haber spikeri olarak kayıtlara geçti.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, ABD'nin Illinois eyaletinde faaliyet gösteren WHBF adlı yerel televizyon kanalı, ülkenin ilk tam zamanlı başörtülü haber spikerine ev sahipliği yapmaya başladı.

İki yılı aşkın süredir aynı kanalda haber prodüktörü olarak görev yapan Rahman'ın annesinin Hindistan, babasının Pakistan kökenli olduğu, Rahman'ın ise Chicago yakınlarında doğduğu belirtildi.

Kanalın haber müdürü, 8 Şubat'ta ilk canlı yayınına çıkan Rahman'ın son derece başarılı olduğunu ve ondan başörtüsünü çıkarmasını istemeyi hiç düşünmediğini açıkladı.

Chicago Loyola Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunu olan Rahman da medyada çalışmayı çok sevdiğini ve bir Müslüman olarak işinde çok başarılı olmak istediğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığa gelmesinden bu yana ülke genelinde İslamofobik saldırılar ve Müslümanları hedef alan nefret suçları artarken, Rahman'ın başarısı bölgede yaşayan Müslümanlar için "gurur kaynağı" oldu.

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