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ABD'nin IP'sini tespit ettiği istismarcı Cerrahpaşa Tıp öğrencisi çıktı

GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 06:16 | Son Güncelleme 20 dakika önce

ABD tarafından takibe alınan ve binlerce çocuk istismar görüntüsünü indiren ve bunları yayan İstanbul'daki IP'nin sahibi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde okuyan bir misafir öğrenci olduğu tespit edildi. Ermenistan uyruklu öğrenci suçlamaları reddetti ama Siber Suçlarla mücadele ekibi bilgisayarının şifrelerini kırarak görüntüleri ele geçirdi.

ABD'nin IP'sini tespit ettiği istismarcı Cerrahpaşa Tıp öğrencisi çıktı

ABD ‘Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi (NCMEC) İstanbul’daki bir bilgisayar IP’sini takibe aldı. Yapılan çalışmalarda, şüpheli şansın binlerce çocukistismar görüntüsünü indirip, depoladığı ve bununla da yetinmeyerek yaydığı belirlendi. NCMEC İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne çocuk pornocusuyla ilgili teknik veri çalışmalarını gönderdi. Şüphelinin yakalanmamak için ‘robot IP’ ile internete bağlandığı belirlendi. Siber polisi şüphelinin adresini bulmayı başardı ve yapılan operasyonla 24 yaşındaki M.M.’yi istismar görüntülerini bilgisayarına indirirken suçüstü yakaladı.

SİBER SUÇLAR EKİBİ ŞİFRELERİ KIRDI

Gözaltına alınan M.M. suçlamaları reddedetti. Kullandığı bilgisayar ve hard disklerin ise şifreli olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen zanlı delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldı.

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları uzun çalışmanın ardından şifrelerini çözmeyi başardıkları bilgisayar ve hard diskten binlerce çocuk istismar görüntüleri ele geçirildi. Savcılık talimatıyla hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarılan M.M., “çocuk istismar görüntülerini yasaklı sitelere girerek internetten indirdiği, depoladığı ve bu görüntüleri yaydığı” suçlamasıyla tutuklandı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde 6. sınıf öğrencisi M.M.’nin Ermenistan uyruklu olduğu ve misafir öğrenci olarak Türkiye’de eğitim gördüğü öğrenildi.

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ABD Çocuk istismarı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi misafir öğrenci

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