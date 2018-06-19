ABD'nin Irak-Suriye sınırına hava saldırısı düzenlediği iddiası

BAĞDAT (AA) - Irak Savunma Bakanlığı, ABD'nin Irak-Suriye sınırında Irak güçlerine herhangi bir hava saldırısı düzenlemediğini duyurdu.
Bakanlığa bağlı Güvenlik Merkezinden yapılan açıklamada, Haşdi Şabi de dahil Irak güçlerinin, Suriye sınırında ABD tarafından herhangi bir saldırıya maruz kalmadığı kaydedildi.
ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin de sınır bölgesine herhangi bir saldırı emri verilmediğini resmi olarak duyurduğu aktarılan açıklamada, saldırıya hedef olan güçlerin Irak hükümetine bağlı olmadığı ve sınıra 1,5 kilometre uzaklıkta bulunduğu bildirildi.
Açıklamada ayrıca Irak'ın, Suriye toprakları içinden herhangi bir güçle koordinasyon kurmadığı ifade edildi.
Haşdi Şabi'den yapılan açıklamada, ABD savaş uçaklarının, milis gücünün Irak-Suriye sınırındaki mevzilerinden birini hedef aldığı ve saldırıda 22 militanın öldürüldüğü belirtilmişti.
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