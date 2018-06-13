ABD'nin İran kararı Washington'da tartışıldı

ABD yönetiminin birçok dış politika konusunda olduğu gibi İran konusunda da net stratejilere sahip olmadığını anlatan Barbara Slavin, "Trump yönetiminin bir İran stratejisi yok, sadece İran'a yönelik bir tutumu var." değerlendirmesini yaptı.

Panelde konuşan uzmanlar, Donald Trump yönetiminin nükleer anlaşmadan ayrıldıktan sonraki İran stratejisinde birçok belirsiz noktanın olduğu konusuna dikkati çekti.

Atlantik Konseyi İran Araştırmaları Direktörü Barbara Slavin, Ortadoğu Enstitüsü Çatışma Çözümü Bölümü Direktörü Randa Slim, Arap Körfez Ülkeleri Enstitüsü Kıdemli Uzmanı Hussein Ibish, Ulusal İran-Amerikan Konseyi Araştırma Direktörü Reza Marashi ve Ortadoğu uzmanı Sigurd Neubauer'in katıldığı panelin moderatörlüğünü SETA DC Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat yaptı.

Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Washington Ofisi (SETA DC) tarafından "Trump Yönetiminin İran'la Nükleer Anlaşmadan Sonraki İran Stratejisi" konulu panel düzenlendi.

WASHINGTON (AA) - ABD'de, Atlantik Konseyi İran Araştırmaları Direktörü Barbara Slavin, "İran ile Kuzey Kore yönetimleri arasında birçok fark var. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte İran'la Singapur'daki zirveye benzer bir zirve görmemiz pek mümkün değil." dedi.

- "Trump, Obama'nın başarısını silmek istiyor"

Slavin, İran'la nükleer anlaşmanın esasen önceki ABD Başkanı Barack Obama'nın başarısı olduğunu kaydederek, "Trump, bu başarıyı silmek istiyor." şeklinde konuştu.

İran'ın hemen anlaşmadan ayrılacağını düşünmediğini kaydeden Slavin, Tahran'ın en azından ABD'de kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimlerini ve Kongreden İran'a yönelik çıkacak yaptırımların geleceğini görmek isteyeceğini belirtti.

Slavin, "İran ile Kuzey Kore yönetimleri arasında birçok fark var. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte İran'la Singapur'daki zirveye benzer bir zirve görmemiz pek mümkün değil." şeklinde konuştu.

Reza Marashi, Donald Trump yönetiminin İran'la nükleer anlaşmadan çıkmasındaki faktörlerden birinin, ABD'nin bu ülkeye karşı net bir politikasının bulunmaması ve yeni bir adım atma ihtiyacı hissetmesi olduğunu savundu.

Marashi, bu noktadan sonra Trump yönetiminin İran'la nükleer süreci ne şekilde yürüteceği konusunda net bir stratejisi olmadığını ifade etti.

- Rejim değişikliği tartışması