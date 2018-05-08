ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Donald Trump'ın ABD'nin İran anlaşmasından çekilme kararıyla ilgili olarak, "Müttefiklerimizle İran tehlikesine karşı gerçek, kapsamlı ve kalıcı bir çözüm bulmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Pompeo, ABD'nin İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurması sonrasında konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Pompeo, "İran anlaşmasından ayrıldığımız üzere, müttefiklerimizle İran tehlikesine karşı gerçek, kapsamlı ve kalıcı bir çözüm bulmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Avrupa'da ve dünyanın farklı bölgelerindeki müttefiklerimizle İran'ın nükleer silah üretimine karşı ortak çıkarlarımız var." ifadelerine yer verdi.

İran'la mücadelenin sadece nükleer tehlikeyle sınırlı kalmadığını ve İran'ın füze yapım çalışmalarına karşı da önlem alınması gerektiğini savunan Pompeo, şunları kaydetti:

"Küresel bir çabayla yaptırımlar tamamen uygulamaya girecek ve İran rejimine, kötü faaliyetlerinden dolayı diplomatik ve ekonomik yalnızlığa maruz kalacağını hatırlatacağız."