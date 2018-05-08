ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya, İngiltere ve ülkesinin ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararından dolayı üzüntü duyduğunu belirtti.
Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Macron, "Fransa, İngiltere ve Almanya Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çekilme kararından dolayı üzüntü duyuyor. Nükleer silahların yayılmasını engelleme sistemi tehlike altında." ifadesini kullandı.
İngiltere Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Başbakan Theresa May'in Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Macron ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran açıklamasını görüşen liderlerin, İran nükleer anlaşmasına bağlılıklarını sürdürme konusunda görüş birliğine vardığı kaydedildi.
İYİ Parti kurucularından Mehmet Arslan'ın evi kurşunlandı!
ABD'nin açıklamasından sonra İran'dan ilk tepki!
Holding patronu Necla Köker, siyanür içerek intihar etti
Evinde eşini başka bir erkekle yakaladı! Sonrası dehşet...
Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?
Vahşice öldürülüp yakılan Çataloğlu ailesi bu küçük torbaya sığdı!
ABD'de otoyola çıkan timsaha çarpan araçtaki anne ve çocukları hayatını kaybetti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 olayları çağrısı
Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı
Seks bağımlılığı bir hastalık mı, yoksa zevk arayışı mı?
Doktorlar uyardı ama o bir kez daha ameliyat masasına yattı! İşte son hali
As bayrakları: Bir Google hizmeti daha Türkçe oluyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum