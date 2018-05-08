ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı

İSTANBUL (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin kabul edilemez olduğunu ve İran halkının taleplerini elde edebileceğini görmeleri halinde anlaşmanın devam edeceğini söyledi.
İran Devlet Televizyonunda halka hitap eden Ruhani, ABD olmaksızın diğer ülkelerle nükleer anlaşma sürecini sürdüreceklerini belirtti.
Ruhani, "Dışişleri bakanlığımıza önümüzdeki birkaç hafta içerisinde Avrupa ülkeleri, Rusya ve Çin'le gerekli görüşmeleri gerçekleştirmesi talimatı verdim. Eğer bu kısa zamanda biz, 5 ülkenin iş birliğiyle İran halkının nükleer anlaşmadan taleplerini elde edebileceğimizi görürsek nükleer anlaşma devam edecektir." dedi.
Nükleer anlaşmanın sadece İran ve ABD arasında yapılan bir anlaşma olmadığına değinen Ruhani, "Nükleer anlaşma İran ile 5 ülke arasında gerçekleştirilmiştir. Bundan böyle 5+1'den, anlaşmayı ihlal eden 1 ülke çıkmıştır. Bu durumda 5 ülke anlaşmayla ilgili neler yapacak, bakacağız." ifadelerini kullandı.
ABD'nin nükleer anlaşmanın şartlarına riayet etmediğini, buna karşın İran'ın anlaşma çerçevesinde sözlerini yerine getirdiğini öne süren Ruhani, "ABD, anlaşmadan çıktığını açıkladı. Nükleer anlaşmanın yapılmasından bu yana hangi sözünü yerine getirdi ki?" değerlendirmesinde bulundu.
Ruhani, "İran Atom Enerjisi Kurumuna endüstriyel düzeyde nükleer zenginleştirme sürecine dönülmesi talimatı vereceğim. Birkaç hafta içerisinde yeniden zenginleştirme çalışmalarına başlayacak kapasiteye sahibiz." şeklinde konuştu.
ABD Başkanı Trump, İran ile 5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya) arasında yaklaşık 23 ay süren görüşmeler sonrası 2015 yılının temmuz ayında imzalanan nükleer anlaşmadan çıktığını açıklamıştı.
Trump, ABD'de siyaset sahnesine çıktığından bu yana İran karşıtı açıklamalar yapmış, seçimlerin ardından ABD Başkanı olmasıyla nükleer anlaşmadan çıkacağını söylemişti. İlerleyen günlerde ABD, İran tarafından söz konusu anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmemekle suçlanmış, Tahran ise ilk açıklamalarında oyun bozan taraf olmayacağını ve anlaşmadan çıkmayacağını bildirmişti.
ABD'nin nükleer anlaşmayla ilgili açıklamalarının netleşmesiyle Tahran yönetimi de ABD'nin anlaşmadan çıkması durumunda kendilerinin de çıkabileceğini hatta Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'ndan (NPT) ayrılmalarına kadar devam edecek adımlarda bulunacağını duyurmuştu. Tahran yönetimi, bir taraftan da anlaşmaya imza atan Avrupa ülkelerine ABD'nin anlaşmada kalması konusunda ikna etmeleri için çağrıda bulunmuş, son olarak İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin anlaşmadan çıkması durumunda pişman olacağını ve dünya ile yapıcı ilişkiler kurmak istediklerini ifade etmişti.
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