- ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı

New York Times gazetesi ise Trump’ın tek taraflı olarak sadece İran’a fayda sağladığını iddia ettiği anlaşmadan ABD’yi çekerek Avrupa’da ülkesini yalnızlaştırdığını ve İran konusunda bir belirsizliğe yol açtığını belirtti.

Gazete, kararı “Selefi Barack Obama döneminde müzakere edilmiş bir anlaşmayı feshetmesine ilişkin vaadi noktasında Trump’ın başkanlık kampanyası için iyi bir adım” olarak niteledi.

Trump’ın İran’a en yüksek ekonomik yaptırımları uygulayacağını hatırlatan gazete, yönetimden bazı yetkililerden edindiği bilgilere göre yaptırımların derhal yürürlüğe gireceğini öne sürdü.

Wall Street Journal gazetesi de Trump’ın, ABD’yi İran nükleer anlaşmasından çekerek selefi Obama’nın önemli bir dış politika başarısını ortadan kaldırdığını ve ABD müttefiklerinin isteklerini kenara fırlattığını yazdı.

New York Times, kararının "anlaşmanın tarafları olan Çin ve Rusya ile tansiyonu artırmasına ilişkin beklentileri de yükselttiğini" yazdı.

Trump’ın anlaşmadan çekilmesinin beklenen bir gelişme olduğunu aktaran gazete, kararı “Amerika’nın Avrupalı ortakları ile ilişkilerini derin bir belirsizliğe itmesi” şeklinde tanımladı.

Liberal NBC News de kararı “Tahran’ın nükleer silah programını başlatmasına yol açabileceği” uyarısıyla duyurdu.

Trump’ın bu kararının İran’ı bir daha masaya getirmek konusunda büyük bir engel teşkil ettiğini yazan NBC News, “Bu adım Trump yönetimi ve uluslararası toplum için aynı zamanda iki önemli soruyu beraberinde getiriyor: İran buna nükleer silah çalışmasını tekrar başlatarak mı cevap verecek? İran anlaşmasını terk etmek Kuzey Kore’nin kendi nükleerden arınma anlaşmasını başkanla yapma konusundaki istekliliğini etkileyecek mi?” görüşünü öne çıkardı.

Los Angeles Times gazetesi ise beklenen ancak dünyada şok etkisi yaratan ve Trump'ı Avrupa'daki müttefiklerinden uzaklaştırabilecek bir karar alındığını yazdı. Gazete, “Trump’ın kararı, önemli ölçüde beklenen bir karar olmasına rağmen dünyada şok dalgası yaydı.” ifadesini kullandı.

Trump’ın anlaşmayı çürüyen, içten bozuk olarak nitelediğine dikkati çeken gazete, bununla birlikte Trump’ın İran’ı nükleer alt yapısını tekrar inşa etmekten alıkoymak için herhangi bir öneri getirmediğini belirtti.