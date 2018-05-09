ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İran'a yaptırımların yeniden yürürlüğe girdiğini ve bu süreçte İran'la yeni iş sözleşmeleri imzalanmaması gerektiğini belirtti.

Trump'ın İran kararını açıklamasının ardından Beyaz Saray'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Bolton, ABD'nin İran'la nükleer anlaşmadan çıkmasını değerlendirdi.

Bolton, 2015 yılında askıya alınan yaptırımların bazılarının 90 gün, bazılarının ise 180 gün içinde yeniden uygulanmaya başlanacağını ve halihazırda Tahran ile iş yapan firmaların ve şirketlerin kendilerini buna göre hazırlamaları gerektiğini ifade etti.

- "Yeni iş sözleşmesi imzalanmasın"

ABD Hazine Bakanlığının hangi yaptırımların hangi periyotlarda uygulanmaya başlanacağını detaylarıyla kamuoyuna açıklayacağını kaydeden Bolton, "Başkanın bugünkü açıklamasıyla anlaşma imzalandığında var olan yaptırımlar hemen yeniden yürürlüğe giriyor. Artık yaptırımlar kapsamına giren ekonomi alanlarında yeni iş sözleşmesine izin verilmemektedir." değerlendirmesini yaptı.