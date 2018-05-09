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ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 01:04 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, İran'a yaptırımların yeniden yürürlüğe girdiğini ve bu süreçte bu ülkeyle yeni iş sözleşmesi yapılmaması gerektiğini söyledi - ABD Hazine Bakanlığı, ilk yaptırım paketinin ağustos, ikinci yaptırım paketinin ise kasım ayında yeniden uygulanmaya başlayacağını açıkladı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İran'a yaptırımların yeniden yürürlüğe girdiğini ve bu süreçte İran'la yeni iş sözleşmeleri imzalanmaması gerektiğini belirtti.

Trump'ın İran kararını açıklamasının ardından Beyaz Saray'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Bolton, ABD'nin İran'la nükleer anlaşmadan çıkmasını değerlendirdi.

Bolton, 2015 yılında askıya alınan yaptırımların bazılarının 90 gün, bazılarının ise 180 gün içinde yeniden uygulanmaya başlanacağını ve halihazırda Tahran ile iş yapan firmaların ve şirketlerin kendilerini buna göre hazırlamaları gerektiğini ifade etti.

- "Yeni iş sözleşmesi imzalanmasın"

ABD Hazine Bakanlığının hangi yaptırımların hangi periyotlarda uygulanmaya başlanacağını detaylarıyla kamuoyuna açıklayacağını kaydeden Bolton, "Başkanın bugünkü açıklamasıyla anlaşma imzalandığında var olan yaptırımlar hemen yeniden yürürlüğe giriyor. Artık yaptırımlar kapsamına giren ekonomi alanlarında yeni iş sözleşmesine izin verilmemektedir." değerlendirmesini yaptı.

Bolton ayrıca ortaya çıkacak bilgilere göre İran'a yeni yaptırımlar da getirebileceklerini belirtti.

- Hazine Bakanlığından açıklama

Öte yandan konuyla ilgili yazılı açıklamasında ABD Hazine Bakanlığı, ilk yaptırım paketinin 6 Ağustos'ta devreye gireceğini ve burada İran yönetiminin ABD doları temin etmesi, İran'ın altın ve diğer değerli metallerle ticaret yapması ayrıca alüminyum, çelik, kömür ve grafit ticareti ile İran'ın otomotiv sektörü üzerine yaptırımlar getirilmesi öngörülüyor.

Kasım ayında devreye girecek ikinci yaptırım paketinde ise İran'ın gemicilik sektörü, petrol ihracatı, İran Merkez Bankası ve genel anlamda İran'ın enerji sektörü üzerindeki yaptırımların yeniden uygulanmasını öngörüyor.

Açıklamada, söz konusu alanlarda iş yapan firmaların belirtilen tarihlere kadar iş sözleşmelerini sona erdirmeleri için gereken adımları atması çağrısında bulunuldu.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, ülkesinin İran'la varılan nükleer anlaşmadan ayrılacağını ve 2015 yılında askıya alınan İran'a yönelik ekonomik yaptırımların en güçlü şekilde yeniden hayata geçirileceğini bildirmişti.

Söz konusu anlaşma, Obama döneminde İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya arasında 14 Temmuz 2015'te imzalanmıştı. Anlaşmaya imza koyan diğer ülkeler ise eksiklerin giderilerek anlaşmanın korunması gerektiğini savunuyor.

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ABD Donald Trump İRAN İran'la nükleer anlaşma John Bolton

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