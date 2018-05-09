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ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 11:10 | Son Güncelleme

İran Genelkurmay Başkanı Bakıri, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilme kararını "ekonomik savaş" olarak değerlendirdi - Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Caferi, nükleer anlaşmanın itibarını kaybettiğini ve ABD'nin güvenilmez olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, nükleer anlaşmanın en başından beri kendileri tarafından kabul görmediğini ancak "gerçekleri dünyaya ispat etmek" için İran halkının anlaşmayı kabul ettiğini söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, başkent Tahran'da bir programda konuşan Bakıri, Trump'ın anlaşmadan çekilme kararını değerlendirdi.

- "ABD ekonomik savaşa yöneldi"

ABD'nin kararını "ekonomik savaş" olarak değerlendiren Bakıri, ABD'nin Suudi Arabistan'ı yanına alarak İran'a savaş ilan etmek istediğini ancak askeri saldırı ihtimalinin olmadığını gördükten sonra ekonomik savaşa yöneldiklerini belirtti.

İran Genelkurmay Başkanı Bakıri, "Suudi Arabistanlı akılsız bir genç ABD'ye 'siz İran'a saldırın biz savaşın masraflarını karşılayalım' teklifinde bulundu ancak saldırıya cüret edemediler." dedi.

Bakıri, "Anlaşma en başından beri tarafımızdan kabul edilmemişti fakat gerçekleri dünyaya ispat etmek için milletimiz anlaşmayı kabul etti." ifadesini kullandı.

Öte yandan Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Muhammed Ali Caferi, "ABD'nin anlaşmadan çekilmesi meselenin uranyum zenginleştirme olmadığını ispatladı. Onların asıl sorunu İran'ın bölgesel nüfuzu ve balistik füze kapasitesidir." diye konuştu.

- Avrupa'ya eleştiri

Avrupa ülkelerini de Washington'dan bağımsız karar alamamakla eleştiren Caferi, "Avrupalılar, İran ve ABD arasındaki tercihlerini ABD tarafını seçerek yaptı. Onlar ABD'ye bağımlı oldukları için bağımsız karar alamıyorlar." dedi.

İran Ordusu Komutanı Abdurrahim Musevi ise, Trump'ın anlaşmadan ayrılmasından memnun olduklarını dile getirdi.

Nükleer anlaşmada en büyük zararı ABD'yle müzakerelere meşruiyet kazandırarak gördüklerini belirten Musevi, "En büyük fayda ABD'nin güvenilmez olduğunun ispat edilmesiydi. Allah'a şükür ki ABD anlaşmadan ayrıldı." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN nükleer anlaşma

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