ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çıkmasının ardından muhafazakar İran gazeteleri manşetlerden Tahran yönetimine anlaşmadan çekilme çağrıları yaparken, reformcu gazeteler Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin "anlaşmada kalıyoruz" sözlerini öne çıkardı.
Muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen Keyhan gazetesi, Trump'ın kararına tepki olarak Cumhurbaşkanı Ruhani hükümetine nükleer faaliyetleri anlaşmadan önceki seviyeye döndürme çağrısında bulundu.
İran Lideri Ali Hamaney'in geçen yıl yaptığı "ABD anlaşmayı yırtarsa biz ateşe veririz" açıklamasına atıfta bulunan gazete manşetinde, "Trump nükleer anlaşmayı parçaladı sıra ateşe vermekte" başlığını kullandı.
Gazetenin haberinde ABD'nin anlaşmadaki hiçbir taahhüdünü yerine getirmediği belirtilirken, buna karşılık İran'ın nükleer faaliyetlerine hızlı bir şekilde dönüş yapması gerektiği ifade edildi.
- "Sonuç: Sıfır"
Başından beri nükleer anlaşmaya karşı söylemleriyle ön plana çıkan aşırı muhafazakâr Vatanı İmruz gazetesi de kararı manşetten "Sonuç: Sıfır" şeklinde verdi.
Kararın önceden "öngörülebilir" olduğunu yazan gazete, Trump'ın anlaşmayı Avrupa'nın uyarılarını dikkate almadan iptal ettiğini kaydetti.
- "İran'da yaptırımlardan kazananlar Trump'la birlikte kutlama yaptılar"
Reformistlere yakınlığıyla bilinen Arman gazetesi ise Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin "Nükleer anlaşmada kalıyoruz" sözlerini manşete taşıdı.
Avrupalı ülkelerin anlaşmanın olumlu sonuçlarını gözeterek anlaşmada kaldıklarını aktaran gazete, İran'da anlaşmaya başından beri karşı çıkan muhafazakarlara işaret ederek, "Endişeliler ve yaptırımlardan kazananlar, Trump'la birlikte kutlama yaptılar." ifadelerini kullandı.
Ilımlı muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen İttilaat gazetesi manşetinde "ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi, yalan imparatoruna dünyanın güveninin sona ermesidir" ifadelerini kullandı.
Trump'ın İran'a karşı ağır yaptırımlar uygulayacağı ve yaptırımları ihlal eden ülkeleri de cezalandıracağını hatırlatan gazete, buna karşılık Ruhani'nin ülke ekonomisine karşı baskılara izin verilmeyeceği yönündeki açıklamalarını aktardı.
AB'nin İran'la nükleer anlaşmayı sürdürmek istediğine yer veren gazete, karardan en çok mutlu olan kişinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olduğunu yazdı.
Bir diğer ılımlı muhafazakar gazete Cumhuri İslami ise manşetinde, "Cumhurbaşkanı Ruhani'nin ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkmasına sert tepkisi: Nükleer anlaşma ABD'siz devam edecektir. Rahatsızlık veren çıkmıştır." ifadelerini kullandı.
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