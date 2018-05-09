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ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 12:41 | Son Güncelleme

ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı

İSTANBUL (AA) - İran lideri Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilme kararı sonrası yaptığı ilk açıklamasında, "Sayın Trump yanlış yapıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Başkent Tahran'da Ferhengiyan Üniversitesinde konuşan Hamaney, ABD Başkanı Trump'ın dün akşam nükleer anlaşmadan çıktığını duyurduğu konuşmasını eleştirdi.

Hamaney, "ABD Başkanının dün akşamki basit ve aptalca konuşmasını dinlediniz. 10'dan fazla yalan söyledi. İran rejimi ve milletini tehdit etti. Ben İran halkı adına sesleniyorum, Sayın Trump yanlış yapıyorsunuz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN İran Lideri Ali Hamaney

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