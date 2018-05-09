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ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 14:54 | Son Güncelleme

Irak Cumhurbaşkanı Masum, Trump'ın kararından üzüntü duyduklarını belirtti

BAĞDAT (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile nükleer anlaşmadan çekilme kararından üzüntü duyduklarını bildirdi.

Masum, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Anlaşma, bölge ülkeleri ve dünyanın ilerlemesi için barışı ve riskli gerginlikleri bertaraf ederek, insani diyalog ve uzlaşı için büyük bir adımdı. ABD'nin tek taraflı çekilişi, bölgemiz ve dünyada istikrar ve güvenliğin sağlanmasına hizmet etmez." ifadelerini kullandı.

ABD'nin anlaşmadan ayrılma ve 2015'te askıya alınan yaptırımları yeniden uygulamaya koyma kararını üzüntüyle karşıladıklarını belirten Masum, Washington yönetimine söz konusu kararı gözden geçirme çağrısında bulundu.

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ABD Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum İRAN nükleer anlaşma

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