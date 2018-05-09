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ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 17:19 | Son Güncelleme

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, İran ile nükleer anlaşmayı imzalayan ülkelerin anlaşmayı tekrar gözden geçirmesi gerekiğini ifade etti

KAHİRE (AA) - Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, İran ile nükleer anlaşmayı imzalayan ülkelerin anlaşmayı tekrar gözden geçirmesi gerekiğini belirtti.

Ebu Gayt yaptığı açıklamada, 2015 yılında imzalanan anlaşmanın, sadece İran'ın performansının nükleer kısmıyla ilgili olduğu ifade edildi.

Bu durumun takip edilmesi gerek tek konu olmadığı ve İran'ın "bölgeyi istikrarsızlaştıran" bir politika uyguladığını ifade eden Ebu Gayt, ayrıca İran'ın batı ile yüzleşmesinde Arap kartlarını masaya koyan bir siyaset izlemesine de itiraz ettiklerini vurguladı.

Ebu Gayt, Suudi Arabistan ve Ürdün'de düzenlenen son zirvelerde alınan kararlarda İran'ın yaklaşımı konusunda Arapların ciddi bir rahatsızlığı olduğunu ve bunun değişmesi yönündeki isteklerinin açık olduğunu aktardı.

Körfez ülkelerinden Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran nükleer anlaşmasından ayrılması kararını desteklediklerini açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump, dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, ülkesinin İran ile varılan nükleer anlaşmadan ayrıldığını ve İran'a ağır ekonomik yaptırımların yeniden hayata geçirileceğini belirtmişti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise nükleer anlaşmanın diğer 5 ülke arasında devam edeceğini duyurmuştu.

Söz konusu anlaşma, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri (ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa) ile Almanya ve İran arasında 14 Temmuz 2015'te imzalanmıştı. Anlaşmaya imza koyan diğer ülkeler, eksiklerin giderilerek anlaşmanın korunması gerektiğini savunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmed Ebu Gayt Arap Birliği İRAN

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