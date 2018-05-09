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ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 18:26 | Son Güncelleme

Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararından övgüyle söz etti

RİYAD (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararından övgüyle bahsederek, İran'ın anlaşmayı kötüye kullanıp bölgede daha fazla şiddet ve teröre neden olduğunu belirtti.

Yemen resmi ajansa SABA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Hadi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki konutunda ABD'nin Yemen Büyükelçisi Matthew Toler'i kabul etti.

Hadi görüşme sırasında ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararından övgüyle söz ederek, İran'ın anlaşmayı kötüye kullanarak, bölgede daha fazla şiddet ve teröre neden olduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı Hadi İran'ın ayrıca bu sayede nüfuzunu genişletme hırsı ve politikasıyla bölge ülkelerinin iç işlerine müdahale ettiğine dikkati çekti.

ABD Büyükelçisi Toler ise ülkesinin İran'ın müdahalelerine karşı ve terörle mücadelede Yemen'e destek verdiğini dile getirdi.

Yemen hükümeti, İran'ı meşru yönetime darbe yapan Husilere ekonomik ve askeri destek vermekle suçluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, ülkesinin İran ile varılan nükleer anlaşmadan ayrıldığını ve İran'a ağır ekonomik yaptırımların yeniden hayata geçirileceğini belirtmişti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise nükleer anlaşmanın diğer 5 ülke arasında devam edeceğini duyurmuştu.

Söz konusu anlaşma, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri (ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa) ile Almanya ve İran arasında 14 Temmuz 2015'te imzalanmıştı.

Anlaşmada imzası bulunan diğer ülkeler, eksiklerin giderilerek anlaşmanın korunması gerektiğini savunuyor.

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İRAN Yemen

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