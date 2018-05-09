ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı

Ürdün, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararına ilişkin yaptığı açıklamada "nükleer silahların yayılmasının önüne geçmek için sarf edilen uluslararası çabalara destek verdiğini" bildirdi.

Ürdün resmi ajansı Petra'da yer alan habere göre Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumeni, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararıyla alakalı yaptığı yazılı açıklamada "ülkesinin nükleer ve kitle imha silahlarının yayılmasının önüne geçmek için sarf edilen uluslararası çabalara destek verdiğini" belirtti.

Mumeni, "Ürdün, İran'ın uluslararası kanunlara bağlı kalması, kitle imha silahlarının yayılmasını durdurması ve iyi komşuluk ilkelerine uymasının garanti altına alınmasını istiyor." ifadesini kullandı.

İran'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakere çağrılarına cevap vermesi ve diyaloğa devam etmesi gerektiğini kaydeden Mumeni, Ürdün'ün karşılıklı saygı çerçevesinde ve içişlerine müdahale etmeksizin bölge ülkeleriyle işbirliği çabalarını sürdürdüğünü aktardı.

ABD Başkanı Trump, dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, ülkesinin İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekildiğini ve İran'a ağır ekonomik yaptırımların yeniden hayata geçirileceğini belirtmişti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise nükleer anlaşmanın diğer 5 ülke arasında devam edeceğini duyurmuştu.

Söz konusu anlaşma, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri (ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa) ile Almanya ve İran arasında 14 Temmuz 2015'te imzalanmıştı. Anlaşmaya imza koyan diğer ülkeler, eksiklerin giderilerek anlaşmanın korunması gerektiğini savunuyor.

