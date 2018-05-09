ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın nükleer anlaşmayı tüm boyutlarıyla sürdürmeyi istediğini, İran'ın da bu yönde hareket etmesini beklediğini bildirdi.

Fransa cumhurbaşkanlığı sarayı Elysee'den yapılan yazılı açıklamada, Macron'un İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede iki lider, ABD Başkanı Donald Trump'ın çekilme kararı verdiği İran ile nükleer anlaşmayı ele alırken, Macron, Ruhani'ye, Fransa'nın nükleer anlaşmayı tüm boyutlarıyla sürdürmeyi istediğini ve İran'ın da bu yönde hareket etmesini beklediğini iletti.

Macron, İran ile 2015 anlaşması temel alınarak, anlaşmaya imza atan taraflar arasında daha geniş bir çerçevede görüşmelerin devam ettirilmesi hedefini hatırlatırken, böylece 2025 sonrası İran'ın nükleer programı, balistik faaliyetleri ve Ortadoğu'daki başlıca krizlerle ilgili konularda ortak çıkarlar çerçevesine erişilebileceği vurgulandı.

İki lider, bölgenin istikrarının korunması ve nükleer anlaşmanın devam etmesi için ilgili taraflara yönelik ortak çalışmaları sürdürecekleri belirtirken iki ülke dışişleri bakanlarının da en kısa zamanda bu yönde çalışmaları yürütmek için bir araya gelecekleri bildirildi.