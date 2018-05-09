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ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 19:39 | Son Güncelleme

İranlı mevkidaşı Ruhani ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'nın nükleer anlaşmayı tüm boyutlarıyla sürdürmeyi istediğini ve İran'ın da bu yönde hareket etmesini beklediğini söyledi - Hollanda Dışişleri Bakanı Blok da durumu "Hollanda ve Avrupa'nın güvenliği için kötü bir haber" olarak değerlendirdi

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın nükleer anlaşmayı tüm boyutlarıyla sürdürmeyi istediğini, İran'ın da bu yönde hareket etmesini beklediğini bildirdi.

Fransa cumhurbaşkanlığı sarayı Elysee'den yapılan yazılı açıklamada, Macron'un İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede iki lider, ABD Başkanı Donald Trump'ın çekilme kararı verdiği İran ile nükleer anlaşmayı ele alırken, Macron, Ruhani'ye, Fransa'nın nükleer anlaşmayı tüm boyutlarıyla sürdürmeyi istediğini ve İran'ın da bu yönde hareket etmesini beklediğini iletti.

Macron, İran ile 2015 anlaşması temel alınarak, anlaşmaya imza atan taraflar arasında daha geniş bir çerçevede görüşmelerin devam ettirilmesi hedefini hatırlatırken, böylece 2025 sonrası İran'ın nükleer programı, balistik faaliyetleri ve Ortadoğu'daki başlıca krizlerle ilgili konularda ortak çıkarlar çerçevesine erişilebileceği vurgulandı.

İki lider, bölgenin istikrarının korunması ve nükleer anlaşmanın devam etmesi için ilgili taraflara yönelik ortak çalışmaları sürdürecekleri belirtirken iki ülke dışişleri bakanlarının da en kısa zamanda bu yönde çalışmaları yürütmek için bir araya gelecekleri bildirildi.

Öte yandan Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok da kararı, "Hollanda ve Avrupa'nın güvenliği için kötü bir haber" olarak değerlendirdi.

Blok yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Trump İran anlaşmasından Amerikan fişini çekmek istiyor. Bu Hollanda'nın ve Avrupa'nın güvenliği için kötü bir haber. Şimdi yapılması gereken hızlı bir şekilde hem Avrupa Birliği (AB) hem de Amerikalılar ile birlikte masa başında toplanıp, yeni bir yol belirlemek ve çözüm bulmaktır." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, anlaşmanın İran'ın nükleer silah üretmemesi için bir garanti olduğuna dikkati çeken Blok, "Anlaşma, bölgede olduğu gibi Hollanda ve Avrupa'nın güvenliği için de istikrar sağlıyor. İran'ın nükleer silah üretmemesini garantileyen en iyi anlaşma ve böyle de kalacak. Anlaşma mükemmel değil. İran'ın balistik füze programı ve bölgedeki rolüne yönelik endişeleri bildirmeye devam etmemiz gerekir, fakat bu anlaşma 12 yıl süren görüşmenin gerekli olan sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, ülkesinin İran ile varılan nükleer anlaşmadan ayrıldığını ve İran'a ağır ekonomik yaptırımların yeniden hayata geçirileceğini belirtmişti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise nükleer anlaşmanın diğer 5 ülke arasında devam edeceğini duyurmuştu.

Söz konusu anlaşma, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri (ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa) ile Almanya ve İran arasında 14 Temmuz 2015'te imzalanmıştı.

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