"ABD'nin İran'a askeri müdahalesi için Trump yönetimi çaba gösterdi"

İSTANBUL (AA) - İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Donald Trump yönetiminin, bir buçuk yıldır ABD ordusunun İran'a müdahale etmesi için çabaladığını söyledi.
Başkent Tahran'da Askerlere Hizmet Stratejisi Konferansı'nda konuşan Bakıri, "Şu anki ABD yönetimi askeri savaşla tehdit etmiyor. Ama bize ulaşan bilgilere göre, (Trump yönetimi) son bir buçuk yılda ABD ordusunun askeri müdahalede bulunması için çaba göstermiştir." dedi.
Tasnim Haber Ajansı'na göre, İran rejiminin şiddetli yaptırım ve tehditler altında olduğunu belirten Bakıri, "Düşman, öncelikle ekonomik yaptırımları uygulamaya koydu." ifadelerini kullandı.
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