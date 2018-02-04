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ABD'nin İsmail Heniyye'yi 'terör' listesine alması

GÜNCEL HABERLERİ | 04.02.2018 00:05 | Son Güncelleme

ABD'nin, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi terör listesine almasına Fas'taki İslam Ulusal Konferansınca tepki gösterildi

Fas'taki İslam Ulusal Konferansı, ABD'nin, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi terör listesine almasına tepki gösterdi.

İslam dünyasının meselelerini savunan bağımsız bir kurum olarak çalışan İslam Ulusal Konferansı tarafından yapılan açıklamada, Heniyye'nin, direnişi ve Filistin'e verdiği büyük destek nedeniyle terör listesine alındığı ifade edildi.

ABD'nin kararına karşı Heniyye'ye destek mesajı verilen açıklamada, söz konusu kararın "Siyonistler ile onların terörist, ırkçı ve suçlu yandaşlarının" teşvikiyle alındığı kaydedildi.

Açıklamada, kararın, İslam Ulusal Konferansı'nın, direnişe ve Filistin halkının Kudüs ve tüm Filistin topraklarındaki intifadasına bağlılığını artıracağı vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanlığından 30 Ocak'ta yapılan açıklamada, Heniyye'nin "Özel Düzenlenmiş Küresel Teröristler" listesine eklendiği bildirilmişti.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) de İsmail Heniyye'yi yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Fas İslam Ulusal Konferansı İsmail Heniyye

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