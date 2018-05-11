ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına tepkiler

Basın açıklamasını okuyan Platform Başkanı Coşkun Durmaz, tüm tepkilere kulaklarını tıkayan Amerika ve İsrail yönetiminin gerilimi yükseltecek adımları peş peşe attığını vurgulayarak,"İlk kıblemizin bulunduğu Kudüs ve Filistin, 1948 yılından beri hukuksuz olarak kurulan siyonist İsrail işgali altındadır." diye konuştu.

Müslümanlara yönelik saldırılar karşısında susmayacaklarını belirten Leng, "Amerika Müslüman şehri Kudüs'ü Yahudilere başkent yaparken Müslümanlar sadece izlemekle mi kalacak?" dedi. Erciş Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu da cuma namazı çıkışı Van Yolu Camisi önünde protesto gösterisi düzenledi.

Basın açıklamasını okuyan Muhammet Sami Leng, her gün dünyanın bir yerinde Müslümanların katledildiğini söyledi.

Van'da Köklü Değişim Dergisi çalışanları ve vatandaşlar, cuma namazı çıkışında Hz. Ömer Camisi önünde toplanarak "Kahrolsun İsrail ve işbirlikçileri" sloganları attı.

VAN (AA) - Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de sivil toplum kuruluşları, ABD'nin İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını ve Fransa'da Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılması için 300 kişinin imzasıyla yayınlanan bildiriyi protesto etti.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Muş Şube Başkanı Hasan Konuşuk, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına tepki gösterdi.

"İşgalci İsrail ise ateş açıp masum insanları, çocukları ve yaşanan olayları dünyaya aktarmak isteyen basın mensuplarını şehit ediyor. Olayların başlangıcından bugüne kadar İsrail askerlerinin kurşunlarıyla ve müdahalesiyle 48 kişi şehit edildi, 8 binin üzerinde kişi de yaralandı. İlk kıblemizin bulunduğu Kudüs ve Filistin, 1948 yılından beri hukuksuz olarak kurulan siyonist İsrail işgali altındadır."

Filistinlilerin kadınları ve çocuklarıyla son bir aydır Büyük Dönüş Yürüyüşü gerçekleştirdiğini anlatan Akiş, şunları dile getirdi:

Platform Dönem Sözcüsü Cihad Veysel Aki, yaptığı basın açıklamasında, 70 yıldır hakları, toprakları, vatanları, canları ve malları gasbedilen Filistinlilerin, İsrail zulmü altında yaşamlarını devam ettirmeye çalıştıklarını söyledi.

Filistinlilerin düzenlediği Büyük Dönüş Yürüyüşü'nü desteklediklerini belirten Konuşuk, şunları kaydetti:

"Kim hangi kararı alırsa alsın Kudüs İslam'ındır ve Kudüs bizimdir. Kudüs sahipsiz değildir. Kudüs, Mekke ve Medine'den sonra bütün Müslümanların kutsal bildiği Mescid-i Aksa'ya ev sahipliği yapmaktadır. Şimdi ilk kıblemize, Peygamber Efendimizin Miraç'a yükseldiği o mübarek beldeye sahip çıkma zamanıdır. Türkiye'de Kudüs dostlarıyla ABD'nin ve İsrail'in bu hukuksuz kararına ve uygulamalarına karşı çıkıyoruz. "

- Hakkari

Hakkari'de İHH üyeleri ve vatandaşlar, cuma namazı çıkışı Hacı Sait Camisi önünde toplanarak, İsrail'in Filistin halkına karşı gerçekleştirdiği katliamlara ve Fransa'nın "Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetleri değiştirilsin" açıklamasına tepki gösterdi.

Basın açıklamasını okuyan İHH Hakkari Yönetim Kurulu Üyesi İzzeddin Ceylan, Filistinlilerin düzenlediği Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne destek vermek ve büyük felaket olarak adlandırılan Nakba'nın 70. yılını protesto etmek için meydanlarda olduklarını belirtti.