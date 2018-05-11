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ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 17:21 | Son Güncelleme

İHH İnsani Yardım Vakfı ABD'nin kararını protesto etti

İSTANBUL (AA) - ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı İstanbul'da protesto edildi.

Fatih Camisi’nde cuma namazını kılan bir grup vatandaş, cami avlusunda toplandı. İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde bir araya gelen grup, Fevzipaşa Caddesi üzerinden Saraçhane Parkı’na kadar tekbir getirerek yürüdü.

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, ABD'nin kararını hatırlatarak, "Biz Müslümanlar, Kudüs’ün Müslümanların başkenti olduğunu biliyoruz, kabul ediyoruz. Bunun için de gerekirse malımızı ve canımızı da vermeye hazırız." dedi.

Türkiye'nin güçlendiğini ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Zulme karşı önce dilimizle karşı çıktık. ‘One minute’ dedik. Gerekirse sıra elimizle müdahale etme zamanıdır. Bunun niçin ne yapacağız? Öncelikle Mavi Marmara anlaşmasının mecliste iptal edilmesini izliyoruz. Çünkü İsrail sözünde durmadı. Elbette ki ‘one minute’ i unutmuyoruz. İstiyoruz ki İsrail de bunu hiç unutmasın. Bunun tek bir yolu var. İsrail’le bütün ilişkilerin kesilmesidir. İsrail’in Büyükelçiliğinin de konsolosluğunun da Türkiye’den gönderilmesidir."

Konuşmaların ardından grup dağıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD'nin Kudüs kararı İHH protesto

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