ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasına tepki

Sakarya, Bartın, Zonguldak, Düzce ve Kocaeli'de vatandaşlar, cuma namazı sonrası ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararı ile Fransa'da Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılması için 300 kişinin imzasıyla yayınlanan bildiriye tepki gösterdi.
Sakarya'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı üyeleri, cuma namazı sonrası ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Orhan Camisi önünde toplandı.
Burada grup adına konuşan Sebahattin Aydın, İsrail, ABD ve Fransa'ya tepki için meydanlarda olduklarını söyledi.
İsrail'in 70 yıldan beri Müslümanları kışkırtmak amacıyla Mescid-i Aksa etrafında yaşlı, genç, kadın ve çocuk demeden katliamlarına devam ettiğini vurgulayan Aydın, Filistin'e, Gazze'ye uygulanan abluka ve ambargonun her geçen gün ağırlaştığına dikkati çekti.
Aydın, 70 yıldır hakları, toprakları, vatanları, canları, malları gasbedilen Filistinlilerin, İsrail zulmü altında yaşamlarını devam ettirmeye çalıştıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:
"Filistinliler, kadınlarıyla ve çocuklarıyla son bir aydır büyük dönüş yürüyüşü gerçekleştiriyorlar. İşgalci İsrail ise ateş açıp masum insanları, çocukları ve yaşanan olayları dünyaya aktarmak isteyen basın mensuplarını şehit ediyor. İsrail, Kudüs'ü hukuksuz bir şekilde tüm uluslararası anlaşmalara aykırı olarak başkent yapmak istemektedir. Ey işgalci siyonist terör örgütü, şunu bil ki terör örgütlerinin başkenti olmaz. Kim hangi kararı alırsa alsın, 'Kudüs İslamındır ve Kudüs bizimdir. Kudüs sahipsiz değildir.
Ey Fransa haddini bil. Salonlarınızda yaptığınız dans gösterisini bir sözüyle durduran Sultan Süleyman'ın ve peygamberimize hakaret içeren tiyatroyu bir sözüyle durduran Sultan Abdulhamid Han'ın yürekli torunlarıyız. Tüm İslam dünyasından aynı tepkiyi bugün de bekliyoruz."
Grup, bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.
- Bartın
Bartın'da İnsani Yardım Derneği üyeleri, Arap Cami önünde ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla toplanarak, İsrail, ABD ve Fransa'ya tepki gösterdi.
Grup adına konuşan derneğin başkanı Selami Ünsal, Filistin'in Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne destek vermek, Fransa'daki son olaylara tepki göstermek ve büyük felaket olarak adlandırılan Nakba'nın 70. yılını protesto etmek için tüm yurtta meydanlarda olduklarını söyledi.
Filistinlilerin, kadın ve çocuklarla bir aydır Büyük Dönüş Yürüyüşü gerçekleştirdiğini, İsrail'in ise masum insanları, çocukları ve yaşananları dünyaya aktarmak isteyen gazetecileri şehit ettiğini ifade eden Ünsal, şöyle konuştu:
"Olayların başlangıcından bugüne 48 kişi şehit edildi, 8 binin üzerinde kişi de yaralandı. İlk kıblemizin bulunduğu Kudüs ve Filistin, 1948'den beri hukuksuz olarak kurulan siyonist İsrail işgali altındadır. Siyonist İsrail, hukuksuz bir şekilde Kudüs'ü başkent yapmak istemektedir. Kim hangi kararı alırsa alsın, Kudüs İslamındır ve bizimdir. Kudüs, sahipsiz değildir."
- Zonguldak
Cuma namazı sonrası kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde toplanan Sivil Toplum Platformu üyeleri, İsrail, ABD ve Fransa'ya tepki göstererek çeşitli sloganlar attı.
Grup adına açıklama yapan Abdullah Çetintaş, İsrail devletinin Kudüs'ü hukuksuz bir şekilde tüm uluslararası anlaşmalara aykırı olarak başkent yapmak istediğini söyledi.
"Kudüs sahipsiz değildir." diyen Çetintaş, "İşgalci İsrail ve taşeronları kutsallarımızı çiğniyor, değerlerimizi ayaklar altına alıyor, insanlığı katlediyor. Kutsallarımız çiğnenirken, değerlerimiz ayaklar altına alınırken, kardeşlerimiz katledilirken hiçbir şey yapmadan yerimizde durmak, seyretmek Müslümanlara yakışmaz." dedi.
- Düzce
Düzce'de bir grup vatandaş, ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşınmasına tepki göstererek Filistinli Müslümanların düzenlediği Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne destek verdi.
Cuma namazının ardından Cedidiye Camisi önünde toplanan vatandaşlar, "Düzce'den Filistin'e bin selam" ve "Direne direne kazanacağız" sloganı attı.
Grup adına basın açıklaması yapan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Düzce Başkanı Osman Altundal, İsrail'in dünyanın gözünün önünde işgalini her geçen gün genişlettiğini ve sonunda Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Kudüs'ü de işgal ederek kendisine başkent yaptığını söyledi.
"Kudüs sahipsiz değildir" diyen Altundal, "Tüm Filistin ve Kudüs sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi ve diğer İslam ülkelerini, uluslararası mekanizmaları ve herkesi harekete geçirmeye davet ediyoruz. İsrail'il attığı hukuksuz adımları ve işgali durdurmaya davet ediyoruz." diye konuştu.
Grup, yapılan duanın ardından dağıldı.
- Kocaeli
Kocaeli'de cuma namazı sonrası Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu'nca, ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasını tepki göstermek ve Filistinlilerin düzenlediği Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne destek amacıyla basın açıklaması yapıldı.
Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İzmit ilçesinde Fevziye Camisi önünde toplanan grup adına konuşan Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu Dönem Sözcüsü Şahin Yaşlık, İsrail, ABD ve Fransa'ye tepki için meydanlarda olduklarını söyledi.
Filistin'e ve Gazze'ye uygulanan ablukanın her geçen gün ağırlaşmakta olduğunu ifade eden Yaşlık, "70 yıldır hakları, toprakları, vatanları, canları, malları gasbedilen Filistinliler, İsrail zulmü altında yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Filistinliler, kadınlarıyla ve çocuklarıyla son bir aydır Büyük Dönüş Yürüyüşü gerçekleştiriyorlar. İşgalci İsrail ise ateş açıp masum insanları, çocukları ve yaşanan olayları dünyaya aktarmak isteyen basın mensuplarını şehit ediyor." diye konuştu.
Yaşlık, olayların başlangıcından bugüne 48 kişinin şehit edildiğini, 8 binin üzerinde kişinin de yaralandığını vurguladı.
Tekbir getirerek, "Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun Amerika", "Kahrolsun siyonizm" ve "Hamas'a selam, direnişe devam" şeklinde sloganlar atan gruptakiler, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dağıldı.
Basın açıklamasına İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve vatandaş destek verdi.
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