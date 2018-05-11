ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasına tepki

"Filistinliler, kadınlarıyla ve çocuklarıyla son bir aydır büyük dönüş yürüyüşü gerçekleştiriyorlar. İşgalci İsrail ise ateş açıp masum insanları, çocukları ve yaşanan olayları dünyaya aktarmak isteyen basın mensuplarını şehit ediyor. İsrail, Kudüs'ü hukuksuz bir şekilde tüm uluslararası anlaşmalara aykırı olarak başkent yapmak istemektedir. Ey işgalci siyonist terör örgütü, şunu bil ki terör örgütlerinin başkenti olmaz. Kim hangi kararı alırsa alsın, 'Kudüs İslamındır ve Kudüs bizimdir. Kudüs sahipsiz değildir.

Aydın, 70 yıldır hakları, toprakları, vatanları, canları, malları gasbedilen Filistinlilerin, İsrail zulmü altında yaşamlarını devam ettirmeye çalıştıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

İsrail'in 70 yıldan beri Müslümanları kışkırtmak amacıyla Mescid-i Aksa etrafında yaşlı, genç, kadın ve çocuk demeden katliamlarına devam ettiğini vurgulayan Aydın, Filistin'e, Gazze'ye uygulanan abluka ve ambargonun her geçen gün ağırlaştığına dikkati çekti.

Burada grup adına konuşan Sebahattin Aydın, İsrail, ABD ve Fransa'ya tepki için meydanlarda olduklarını söyledi.

Sakarya'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı üyeleri, cuma namazı sonrası ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Orhan Camisi önünde toplandı.

Sakarya, Bartın, Zonguldak, Düzce ve Kocaeli'de vatandaşlar, cuma namazı sonrası ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararı ile Fransa'da Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılması için 300 kişinin imzasıyla yayınlanan bildiriye tepki gösterdi.

Ey Fransa haddini bil. Salonlarınızda yaptığınız dans gösterisini bir sözüyle durduran Sultan Süleyman'ın ve peygamberimize hakaret içeren tiyatroyu bir sözüyle durduran Sultan Abdulhamid Han'ın yürekli torunlarıyız. Tüm İslam dünyasından aynı tepkiyi bugün de bekliyoruz."

Grup, bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.

- Bartın

Bartın'da İnsani Yardım Derneği üyeleri, Arap Cami önünde ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla toplanarak, İsrail, ABD ve Fransa'ya tepki gösterdi.

Grup adına konuşan derneğin başkanı Selami Ünsal, Filistin'in Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne destek vermek, Fransa'daki son olaylara tepki göstermek ve büyük felaket olarak adlandırılan Nakba'nın 70. yılını protesto etmek için tüm yurtta meydanlarda olduklarını söyledi.

Filistinlilerin, kadın ve çocuklarla bir aydır Büyük Dönüş Yürüyüşü gerçekleştirdiğini, İsrail'in ise masum insanları, çocukları ve yaşananları dünyaya aktarmak isteyen gazetecileri şehit ettiğini ifade eden Ünsal, şöyle konuştu:

"Olayların başlangıcından bugüne 48 kişi şehit edildi, 8 binin üzerinde kişi de yaralandı. İlk kıblemizin bulunduğu Kudüs ve Filistin, 1948'den beri hukuksuz olarak kurulan siyonist İsrail işgali altındadır. Siyonist İsrail, hukuksuz bir şekilde Kudüs'ü başkent yapmak istemektedir. Kim hangi kararı alırsa alsın, Kudüs İslamındır ve bizimdir. Kudüs, sahipsiz değildir."