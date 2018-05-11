ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepkiler

Bursa, Balıkesir, Kütahya ve Bilecik'te ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki gösterildi, Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne destek verildi. Bursa Kudüs Platformu üyeleri, cuma namazının ardından Orhangazi Parkı'nda toplandı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Burhan Sayılgan, Filistinlilerin düzenlediği Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne destek vermek ve ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki göstermek için toplandıklarını söyledi. Filistin ile Gazze'ye uygulanan abluka ve ambargonun her geçen gün ağırlaştığını vurgulayan Sayılgan, şunları kaydetti: "Siyonist İsrail, 70 yıldan beri Müslümanları kışkırtmak amacıyla Mescid-i Aksa etrafında yaşlı, genç, kadın çocuk demeden katliamlarına devam ediyor. İsrail devleti ve askerleri, kirli postallarla caminin içinde terör estirip ibadet eden insanlara gaz bombalarıyla ve plastik mermilerle saldırarak, camide bulunan Kur'an-ı Kerimleri yerlere atıp üstlerine basarak, hukuksuzluğa hız kesmeden devam etmektedir." Sloganların atıldığı protesto gösterisi, dua edilmesinin ardından sona erdi.

- Balıkesir İHH Balıkesir İnsani Yardım Derneği, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Fransa'da Kuran-ı Kerim ile ilgili yapılan açıklamaya tepki gösterdi. Tarihi Zağnos Paşa Cami avlusunda cuma namazı sonrası basın açıklaması yapan dernek başkanı Seyfettin Erman Erhan, İsrail'in 70 yıldır Filistin topraklarını işgal ettiğini ve Müslümanlara eziyet yaptığını anlattı. İsrail askerlerinin kirli postallarıyla Mescid-i Aksa içinde terör estirip ibadet eden insanlara gaz bombalarıyla ve plastik mermilerle saldırdıklarını anımsatan Erhan, "Filistinliler, İsrail zulmü altında yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyorlar." dedi. - Kütahya Kütahya'da, İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği üyeleri, cuma namazı sonrası Ulu Cami önünde bir araya geldi. Derneğin üniversite koordinatörü Hüseyin Aksu, İsrail'in tüm uluslararası anlaşmalara aykırı olarak Kudüs'ü hukuksuz bir şekilde başkent yapmak istediğini belirtti. "Kudüs İslam'ındır ve bizimdir." diyen Aksu, Kudüs'ün Mekke ve Medine'den sonra bütün Müslümanların kutsal bildiği Mescid-i Aksa'ya ev sahipliği yaptığını dile getirdi.