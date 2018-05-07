HABER

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 23:06 | Son Güncelleme

Beyaz Saray, Trump'ın Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması kararı aldığı ABD'nin İsrail büyükelçilik binasının açılışına, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sullivan'ın öncülüğündeki delegasyonun katılacağını açıkladı

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması kararı aldığı ABD'nin yeni İsrail büyükelçilik binasının açılışına, Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan'ın öncülüğündeki delegasyonun katılacağını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, 14 Mayıs'ta Kudüs'te açılacak bina için düzenlenecek törene katılacak delegasyon listesinde Trump yer almadı.

Açıklamaya göre, ABD delegasyonuna Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan başkanlık edecek. Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in de katılacağı delegasyonda ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt da yer alacak.

Daha önceki açıklamalarında elçilik açılışına katılabileceğini dile getiren Trump listede yer almazken, ABD Başkanı'nın İsrail ile yakın ilişkilerinde önemli yer tutan kızı ile damadının isimlerinin delegasyonda olması dikkat çekti.

İsrail'in, 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşınması beklenen ABD Büyükelçiliği için kentteki bazı cadde ve sokaklara adres levhaları yerleştirdiği bildirilmişti.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat yaptığı açıklamada, devlet temsilcilerini, diplomatları ve sivil toplum kuruluşlarını ABD'nin 14 Mayıs'ta yapmayı planladığı büyükelçilik açılış törenini boykot etmeye çağırmıştı.

ABD Büyükelçiliğinin yeni bina inşa edilene kadar ABD'nin Kudüs'teki Başkonsolosluğunun geçici merkez olarak kullanması bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık 2017'de Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı. ABD yönetimi büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e 14 Mayıs'ta taşıma kararı almıştı. Karar, bölgesel ve uluslararası düzeyde ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Trump'tan Mehmet Öz hamlesi! Aday gösterdiTrump'tan Mehmet Öz hamlesi! Aday gösterdi
Türk doktor Trump'ın kurmayı oldu!Türk doktor Trump'ın kurmayı oldu!
Ünlü anketçiden sürpriz Haydar Baş ve Doğu Perinçek çıkışıÜnlü anketçiden sürpriz Haydar Baş ve Doğu Perinçek çıkışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump israil Kudüs

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti!

Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti!

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor

Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor

24 Haziran erken seçimi öncesi İYİ Parti milletvekilliği aday adaylığı sayısında CHP ve MHP'yi geçti

24 Haziran erken seçimi öncesi İYİ Parti milletvekilliği aday adaylığı sayısında CHP ve MHP'yi geçti

İlginizi Çekebilir

Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti!

Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?

Çorum'da gizemli kızı ilk kez gördüğünü iddia eden görevli konuştu

Çorum'da gizemli kızı ilk kez gördüğünü iddia eden görevli konuştu

Fatih'te tacizci okul müdüründen iğrenç sözler: Karımın modası geçti

Fatih'te tacizci okul müdüründen iğrenç sözler: Karımın modası geçti

İYİ Parti seçim standına bıçaklı saldırı

İYİ Parti seçim standına bıçaklı saldırı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyanet, Fransa'daki Kur'an-ı Kerim'i değiştirme tartışmasına tepki gösterdi: Hadsizler

Diyanet, Fransa'daki Kur'an-ı Kerim'i değiştirme tartışmasına tepki gösterdi: Hadsizler

AK Partili vatandaşları tehdit eden Avukat Sibel Sevinç Deveci FETÖ'den gözaltına alındı

AK Partili vatandaşları tehdit eden Avukat Sibel Sevinç Deveci FETÖ'den gözaltına alındı

Adana'da pitbullu fuhuş çetesi çökertildi! Aralarında CHP'li başkan da var!

Adana'da pitbullu fuhuş çetesi çökertildi! Aralarında CHP'li başkan da var!

7 Mayıs On Numara sonuçları: Bir kişiye 325 bin lira! (Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula)

7 Mayıs On Numara sonuçları: Bir kişiye 325 bin lira! (Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula)

Hırsızlık ihbarına giden polislere ateş açtılar: 2 polis yaralandı!

Hırsızlık ihbarına giden polislere ateş açtılar: 2 polis yaralandı!

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına düello daveti

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına düello daveti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.