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ABD'nin İsrail Büyükelçisi Friedman Gazze'deki katliamı savundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 14:29 | Son Güncelleme

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Friedman Gazze'deki katliamı savundu

KUDÜS (AA) - ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, abluka altındaki Gazze sınırında yaşanan katliama yönelik yaptığı açıklamada "İsrail, gerçek mermi kullanmaktan başka ne yapabilirdi" diyerek İsrail ordusunun gerçekleştirdiği katliamı savundu.

Batı Kudüs'te düzenlenen "Basın ve Politika" başlıklı bir konferansta konuşan Friedman, Gazze'de 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı verilen barışçıl gösterilere karşı İsrail'in yapabileceğinin "en iyisini" yaptığını iddia etti.

Gösterilerin başlangıcından bu yana Gazze'de yaşanan olayların dünya medyasında geniş yer bulduğunu ve basında yer alan 10 haberden 9'nun İsrail'i eleştirdiğini belirten Friedman, bu haberlerin uzman görüşüne başvurulmadan yazıldığını ileri sürdü.

Basında yer alan bazı eleştirilerin haklı olabileceğini ancak gazetecilerin İsrail'in ölümcül önlemler almak yerine neleri tercih etmesi gerektiğine yönelik çalışma yapması gerektiğini ileri süren Friedman, "Eğer gazeteciler İsrail'in Gazze'deki 'tehdide' nasıl karşı koyması gerektiğine ilişkin bir alternatif bulamıyorlarsa çenelerini kapalı tutmaları gerekir." diye konuştu.

Gösterilerde 40 bin kişinin sınıra akın ettiğini ve bu şartlar altında kimsenin "daha iyisini" yapamayacağını ileri süren Friedman, İsrail ordusunun gerçekleştirdiği katliamı savundu.

İsrailli uzmanların kendisine "göz yaşartıcı gaz veya toma benzeri uygulamaların göstericileri dağıtmada yetersiz kaldığını" söylediğini aktaran Friedman, "Eğer olan şey doğru değilse, doğru olan nedir? Mermiler yerine ne kullanırsınız?" diyerek İsrail güçlerinin Gazze sınırındaki silahsız barışçıl göstericilere karşı gerçek mermi kullanmasını savundu.

İsrail'in Gazze sınırında yaşanan olaylarla ilgili başlattığı soruşturmayı henüz tamamlamadığını dile getiren ABD Büyükelçisi, sınırda yaşanan olaylara ilişkin eleştirilere rağmen hiç kimsenin İsrail'e "kendisini savunmak" için ölümcül olmayan ne tür bir yöntem kullanması gerektiğine dair bir çözüm önerisinde bulunmadığını iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze ABD David Friedman israil

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