ABD'nin İsrail Büyükelçisi Friedman Gazze'deki katliamı savundu

KUDÜS (AA) - ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, abluka altındaki Gazze sınırında yaşanan katliama yönelik yaptığı açıklamada "İsrail, gerçek mermi kullanmaktan başka ne yapabilirdi" diyerek İsrail ordusunun gerçekleştirdiği katliamı savundu.

Batı Kudüs'te düzenlenen "Basın ve Politika" başlıklı bir konferansta konuşan Friedman, Gazze'de 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı verilen barışçıl gösterilere karşı İsrail'in yapabileceğinin "en iyisini" yaptığını iddia etti.

Gösterilerin başlangıcından bu yana Gazze'de yaşanan olayların dünya medyasında geniş yer bulduğunu ve basında yer alan 10 haberden 9'nun İsrail'i eleştirdiğini belirten Friedman, bu haberlerin uzman görüşüne başvurulmadan yazıldığını ileri sürdü.

Basında yer alan bazı eleştirilerin haklı olabileceğini ancak gazetecilerin İsrail'in ölümcül önlemler almak yerine neleri tercih etmesi gerektiğine yönelik çalışma yapması gerektiğini ileri süren Friedman, "Eğer gazeteciler İsrail'in Gazze'deki 'tehdide' nasıl karşı koyması gerektiğine ilişkin bir alternatif bulamıyorlarsa çenelerini kapalı tutmaları gerekir." diye konuştu.