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ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nden ülkesinin Dışişleri Bakanlığına çağrı

GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 02:27 | Son Güncelleme 12 dakika önce

- Büyükelçi Friedman, Dışişleri Bakanlığından, resmi belgelerde Batı Şeria için "işgal altında" ifadesini kullanmaya son vermesini istedi

KUDÜS (AA) - ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'ın, ABD Dışişleri Bakanlığından, resmi belgelerde Batı Şeria için "işgal altında" ifadesini kullanmaya son vermesini istediği bildirildi.

İsrail devlet televizyonunun haberine göre, Büyükelçi Friedman, ABD Dışişleri Bakanlığından, Batı Şeria'yı işaret ederek, resmi belgelerde "işgal altında" ifadesini kullanmaya son vermesini istedi.

Dışişlerinin bu talebi reddettiği ancak "üst düzey" baskılardan dolayı konuyu yakında masaya yatırmayı kabul ettiği belirtildi.

Konuya ilişkin ABD ve İsrail tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

(AA)

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