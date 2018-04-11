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ABD'nin Kamerun Büyükelçisine, Anglofon krizini körükleme suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 21:10 | Son Güncelleme

Yaounde Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Onana: - "Batı müdahalesinin amacı, bir ülkedeki krizden faydalanarak oradaki askeri varlığını güçlendirmektir" - "Dışarıdan müdahalenin olduğu hiçbir ülkenin bir daha istikrara kavuşamadığının en açık örneği Libya, Irak, Suriye'dir" - Eski Barolar Birliği Başkanı Tchoungang: - "ABD Büyükelçisinin bu yaptığı egemen bir ülkenin, Kamerun'un içişlerine karışmaktır"

YAOUNDE (AA) - Kamerun'da, ABD'nin Kamerun Büyükelçisi Peter Henry Barlerin, Anglofon krizinde ülkenin iç içlerine karışmakla suçlanıyor.

Yerel basındaki haberlere göre, Büyükelçi Barlerin, geçen hafta başkent Yaounde'de sivil toplum kuruluşları liderleri, din adamları, politikacılar ve bazı hükümet üyeleriyle ülkenin kuzeybatı ve güneydoğusunda 2016'dan bu yana süren Anglofon krizinin ele alındığı bir toplantı yaptı.

Yaounde Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebelle Onana, Barlerin'in düzenlediği toplantıya ilişkin AA'ya yaptığı açıklamada, Anglofon krizinin çözümü için Kamerun'un uluslararası askeri müdahaleye ihtiyacının olmadığını dile getirdi.

"Batı müdahalesinin amacı, bir ülkedeki krizden faydalanarak oradaki askeri varlığını güçlendirmektir." ifadesini kullanan Onana, "Dışarıdan müdahalenin olduğu hiçbir ülkenin bir daha istikrara kavuşamadığının en açık örneği Libya, Irak, Suriye'dir." şeklinde konuştu.

- "İsyancı gruplar silah tüccarlarının hedef kitlesini oluşturuyor"

Afrika ülkelerindeki iç çatışmaların büyük güçlerin pazar ağını kurmaları için en uygun zeminlerden biri olduğunu ifade eden Onana şunları kaydetti:

"Bir ülkedeki krizi çözmek adına dışarıdan yapılan müdahaleler, çoğunlukla ekonomik kaygılar barındırıyor. Büyük güçler silah üretim ve pazarlanmasını sürdürebilmek için iç çatışmalara ihtiyaç duyarlar. Siyasi krizlerde, isyancı gruplar silah tüccarlarının hedef kitlesini oluşturuyor. İkinci olarak, krize çözüm bulmak için kurulan askeri kantonlar kontrol altına alınan toprakların hammadde kaynaklarının kontrolünü sağlama amacını taşıyor. Dolayısıyla dış müdahalelerin asıl amacı bölgedeki hakimiyetini güçlendirmektir. Irak, Suriye, Libya, Somali, Yemen bunun en büyük delilidir."

- "ABD Büyükelçisinin bu yaptığı Kamerun'un içişlerine karışmaktır"

Öte yandan Kamerun eski Barolar Birliği Başkanı Charles Tchoungang, yerel televizyon kanalı EquinoxeTV'de yaptığı açıklamada, Barlerin’in toplantıyı hükümetten izinsiz düzenlediğini ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

"ABD Büyükelçisinin bu yaptığı, egemen bir ülkenin, Kamerun'un içişlerine karışmaktır." ifadesini yer veren Tchoungang, ABD'nin sona yaklaşan bir krizi, konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşıyarak uluslararasılaştırma eğiliminde olduğunu vurguladı.

- Anglofon Krizi

Kasım 2016'dan bu yana Kamerun'un Anglofon bölgesinde, hükümetin İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri İngilizce konuşulan bölgedeki okullara ve mahkemelere tayin etmesi üzerine gösteriler düzenlenmişti.

Ayrılıkçılar hükümetin sağduyu çağrılarına rağmen, ülkenin 1961-1972 yıllarındaki federalizme geçişinin yıl dönümü nedeniyle kuzeybatıdaki Anglofon bölge Bamenda'da, 1 Ekim'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devletin kuruluşunu ilan etmişlerdi. Güvenlik güçleri ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda onlarca asker ve polis hayatını kaybetmişti.

Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe ocak ayında Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti.

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ABD Anglofon İngilizce konuşulan bölge Kamerun müdahale tepki Yaounde

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