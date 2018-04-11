ABD'nin Kamerun Büyükelçisine, Anglofon krizini körükleme suçlaması

YAOUNDE (AA) - Kamerun'da, ABD'nin Kamerun Büyükelçisi Peter Henry Barlerin, Anglofon krizinde ülkenin iç içlerine karışmakla suçlanıyor.

Yerel basındaki haberlere göre, Büyükelçi Barlerin, geçen hafta başkent Yaounde'de sivil toplum kuruluşları liderleri, din adamları, politikacılar ve bazı hükümet üyeleriyle ülkenin kuzeybatı ve güneydoğusunda 2016'dan bu yana süren Anglofon krizinin ele alındığı bir toplantı yaptı.

Yaounde Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebelle Onana, Barlerin'in düzenlediği toplantıya ilişkin AA'ya yaptığı açıklamada, Anglofon krizinin çözümü için Kamerun'un uluslararası askeri müdahaleye ihtiyacının olmadığını dile getirdi.

"Batı müdahalesinin amacı, bir ülkedeki krizden faydalanarak oradaki askeri varlığını güçlendirmektir." ifadesini kullanan Onana, "Dışarıdan müdahalenin olduğu hiçbir ülkenin bir daha istikrara kavuşamadığının en açık örneği Libya, Irak, Suriye'dir." şeklinde konuştu.

- "İsyancı gruplar silah tüccarlarının hedef kitlesini oluşturuyor"

Afrika ülkelerindeki iç çatışmaların büyük güçlerin pazar ağını kurmaları için en uygun zeminlerden biri olduğunu ifade eden Onana şunları kaydetti: