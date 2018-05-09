"ABD'nin kararı çok kötü gelişmelere kapı açabilir"

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekilme kararının çok kötü gelişmelere kapı açacak bir yaklaşıma sahip olduğunu belirterek, işleyen bu anlaşmanın zedelenmeye çalışılmasının çok yanlış olduğunu kaydetti.

Çelik, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan ayrılacağı ve 2015'te askıya alınan İran yaptırımlarının yeniden uygulanacağına ilişkin kararını değerlendirdi.

İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin anlaşmanın önemli bir zemin olduğunu ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) İran’ın anlaşmaya uygun hareket ettiğini raporlarıyla teyid ettiğini vurgulayan Çelik, "ABD’nin anlaşmadan çekilmeye karar vermiş olması daha iyi bir tabloya hizmet etmez." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin tüm nükleer silahlar hakkındaki ilkeli tutumunun "en yüksek standarda sahip yaklaşımı" temsil ettiğini belirten Çelik, İngiltere, Almanya ve Fransa'nın ortak bildiri yayınlayarak anlaşmaya bağlılıklarını vurguladığını hatırlattı.