"ABD'nin kararı hayal kırıklığı"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyinden ayrılma kararını "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi.
Sosyal medya hesabında konuya ilişkin açıklama yapan Hüseyin, "Günümüz dünyasında insan hakları durumu göz önüne alındığında, ABD geri adım atmak yerine ileriye doğru yürümeli." değerlendirmesinde bulundu.
ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyinden ayrılma kararının "şaşırtıcı olmadığını" vurgulayan Hüseyin, bu adımı "hayal kırıklığı" olarak yorumladı.
BM İnsan Hakları Konseyi Başkanı Vojislav Suc ise yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin konsey üyeliğinden ayrılmasıyla oluşan boşluğun doldurulması kararının BM Genel Kurulu'nda ele alınması gerektiğini kaydetti.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ülkesinin BM İnsan Hakları Konseyinden ayrıldığını açıklayarak, "Bu konsey ismine layık değil." demişti.
BM İnsan Hakları Konseyinin Cenevre'de devam eden 38. oturumu kapsamında, 2 Temmuz'da Filistin-İsrail konusunu görüşmesi bekleniyor.
Türkiye'nin gözlemci devlet statüsünde yer aldığı, insan hakları konularının görüşüldüğü Cenevre merkezli konseyin 47 üyesi bulunuyor.
ABD BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrıldı
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