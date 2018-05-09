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"ABD'nin kararı talihsiz bir adım"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 00:13 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "ABD'nin anlaşmadan çekilmeye karar vermiş olmasını talihsiz bir adım olarak değerlendiriyoruz"

Türkiye, ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekilme kararını talihsiz bir adım olarak değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin İran'ın nükleer programına ilişkin çözümün tek yolunun diplomasi ve müzakereler olduğunu her zaman savunduğu ve geçmişte de bu doğrultuda yoğun çaba gösterdiği vurgulandı.

2015 yılında kabul edilen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (KOEP) nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusunda atılmış önemli bir adım olduğu belirtilen açıklamada, "Söz konusu plan en zor konuların dahi müzakerelerle çözülebileceğini göstermiştir." ifadesi yer aldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararıyla anlaşmanın uygulanmasını takiple görevlendirilen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran’ın anlaşmaya uygun hareket ettiğini dönemsel raporlarıyla teyid etmektedir. Hal böyleyken ABD’nin anlaşmadan çekilmeye karar vermiş olmasını talihsiz bir adım olarak değerlendiriyoruz. Olabilecek her türlü görüş ayrılığı ve tereddütlerin uygun zeminlerde, uygun mekanizmalar işletilmek suretiyle ve diplomasi yoluyla ele alınması gerektiğine dair inancımızı koruyoruz. Anlaşmaya dair uyuşmazlıklar için KOEP’te öngörülen Ortak Komisyon Mekanizması işletilmelidir. Kapsamlı Ortak Eylem Planı korunmalı ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) denetiminde, tam bir şeffaflık içinde, kesintisiz ve eksiksiz biçimde uygulanmasına devam edilmelidir."

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ABD Dışişleri Bakanlığı İran ile nükleer anlaşma Trump

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