"ABD'nin kararı tüm barışçıl süreçleri çıkmaza sürüklüyor"

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının bölgedeki tüm barışçıl süreçleri çıkmaza sürükleyeceği uyarısında bulundu.

Başbakan Hariri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kudüs'ün "İsrail'in başkenti olarak ilan edilmesini" reddeden duruşlarını yinelediklerini aktararak, "ABD'nin büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını, bölgedeki tüm barışçıl süreçleri çıkmaza sürüklemek olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Filistin halkına karşı daha çok katliam yapmasını tetikleyen ABD'nin söz konusu adımını kınadıklarını vurgulayan Hariri, yüz milyonlarca Arap, Müslüman ve Hristiyanın öfkesine neden olan ve dünya toplumlarının hepsini tehdit eden aşırılığın artmasına sebep olan bu karardan derin üzüntü duyduklarını dile getirdi.

"Filistinli kardeşlerimiz ile meşru mücadelelerinde tam bir dayanışma içinde olduğumuzu teyit ediyor ve uluslararası toplumu bu korkunç katliamları durdurmak için acil harekete geçmeye davet ediyoruz." diyen Hariri, uluslararası topluma ayrıca, başkenti Kudüs olan devletlerini kurmaya çalışan Filistinlilere yardım çağrısında bulundu.