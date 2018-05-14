HABER

"ABD'nin kararı tüm barışçıl süreçleri çıkmaza sürüklüyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 17:56 | Son Güncelleme

Lübnan Başbakanı Saad Hariri: "ABD'nin büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını, bölgedeki tüm barışçıl süreçleri çıkmaza sürüklemek olarak görüyoruz"

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının bölgedeki tüm barışçıl süreçleri çıkmaza sürükleyeceği uyarısında bulundu.

Başbakan Hariri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kudüs'ün "İsrail'in başkenti olarak ilan edilmesini" reddeden duruşlarını yinelediklerini aktararak, "ABD'nin büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını, bölgedeki tüm barışçıl süreçleri çıkmaza sürüklemek olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Filistin halkına karşı daha çok katliam yapmasını tetikleyen ABD'nin söz konusu adımını kınadıklarını vurgulayan Hariri, yüz milyonlarca Arap, Müslüman ve Hristiyanın öfkesine neden olan ve dünya toplumlarının hepsini tehdit eden aşırılığın artmasına sebep olan bu karardan derin üzüntü duyduklarını dile getirdi.

"Filistinli kardeşlerimiz ile meşru mücadelelerinde tam bir dayanışma içinde olduğumuzu teyit ediyor ve uluslararası toplumu bu korkunç katliamları durdurmak için acil harekete geçmeye davet ediyoruz." diyen Hariri, uluslararası topluma ayrıca, başkenti Kudüs olan devletlerini kurmaya çalışan Filistinlilere yardım çağrısında bulundu.

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil de ABD Başkanı Donald Trump'ın büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararının bölgede gerginlik ve aşırılığı artıracağını belirtti.

Basil, Trump'ın İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilme kararını ise "ABD'nin Ortadoğu'daki başarısız politikalarına eklenen yeni bir başarısızlık" olarak değerlendirdi.

- Uluslararası topluma "acil müdahale" çağrısı

Lübnan Maruni Hristiyan Lider Semir Caca ile kızı milletvekili Strida Caca, yaptıkları yazılı açıklamada İsrail'in Filistin halkına yönelik acımasız saldırılarını kınadı.

Filistin halkının maruz kaldığı acımasız saldırıların durdurulması için uluslararası topluma ve özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) acilen müdahale etme çağrısı yapılan açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve diğer Filistinliler de birlik olmaya davet edildi.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'nin liderliğindeki Şii Emel Hareketi ise ABD'nin büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını, uluslararası güvenliğe yönelik tehdit olarak yorumladı.

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladıKudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı
Emeklilere 1000 TL ikramiyenin ödeneceği belli olduEmeklilere 1000 TL ikramiyenin ödeneceği belli oldu
TRT'de partilere ayrılan süre tartışma yarattıTRT'de partilere ayrılan süre tartışma yarattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Lübnan Saad el-Hariri

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Binlerce kişiye memurluk fırsatı

Binlerce kişiye memurluk fırsatı

MHP'li Atila Kaya: Erdoğan’a oy vermeyin, tabuta son çiviyi çaktırmayın

MHP'li Atila Kaya: Erdoğan’a oy vermeyin, tabuta son çiviyi çaktırmayın

İlginizi Çekebilir

Alaattin Çakıcı'dan HDP'li Selahattin Demirtaş'a tehdit

Alaattin Çakıcı'dan HDP'li Selahattin Demirtaş'a tehdit

Katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçaklar apronda çarpıştı

Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçaklar apronda çarpıştı

FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı

FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Binali Yıldırım'dan ABD'ye Kudüs tepkisi!

Başbakan Binali Yıldırım'dan ABD'ye Kudüs tepkisi!

Trafik cezalarına yüzde 60 indirim TBMM de kabul edildi

Trafik cezalarına yüzde 60 indirim TBMM de kabul edildi

800 metrelik Türk Bayrağı taşınacak!

800 metrelik Türk Bayrağı taşınacak!

MER’S: Moda Mücevherinin Öncüsü!

MER’S: Moda Mücevherinin Öncüsü!

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

19 Mayıs için koşacaklar

19 Mayıs için koşacaklar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.