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"ABD'nin kararı, yeni çatışmaların kapısını açacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 13:39 | Son Güncelleme

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: - "Ümit ediyorum ki Trump'ın bu yanlış davranışına ABD'deki vicdan sahipleri, insan hakları savunucuları güçlü tepki gösterecek, ABD'nin bu yanlış tutumundan vazgeçmesini temin edeceklerdir" - "Zaten dünya çok kötü durumda ve bu olay yeni çatışmaların, yeni haksızlıkların, yeni zulümlerin hatta yeni işgallerin kapısını açacaktır"

BAKÜ (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinden ayrılma kararıyla ilgili, "Zaten dünya çok kötü durumda ve bu olay yeni çatışmaların, yeni haksızlıkların, yeni zulümlerin hatta yeni işgallerin kapısını açacaktır." dedi.

Malkoç, Azerbaycan'da düzenlenen 15. Bakü Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'na katıldı.

Konferansın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Malkoç, ABD'nin kararını insan hakları açısından son derece olumsuz olarak niteledi.

Kararın diğer ülkelere de etkisi olacağını ifade eden Malkoç, ABD'nin son yıllarda insan hakları konusunda çok kötü bir sicili olduğunu ve çok kötü bir sınav verdiğini söyledi.

Özellikle (ABD Başkanı Donald) Trump'ın başkan olmasından sonra yaşanan gelişmelerin gelecek açısından kaygı verici olduğunu belirten Malkoç, askeri, ekonomik ve sosyal açıdan dünyanın en güçlü ülkesinde insan hakları konusunda yaşanan bu kırılmanın dünyayı yeni felaket ve zulümlere açık hale getireceği uyarısında bulundu.

Malkoç, "Biz Türkiye olarak bu noktada elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Dünyada insan haklarına duyarlı olan bütün kurumları, bütün insanları harekete geçirmeye davet edeceğiz. Ümit ediyorum ki Sayın Trump'ın bu yanlış davranışına ABD'deki vicdan sahipleri, insan hakları savunucuları güçlü tepki gösterecek, ABD'nin bu yanlış tutumundan vazgeçmesini temin edeceklerdir. Zaten dünya çok kötü durumda ve bu olay yeni çatışmaların, yeni haksızlıkların, yeni zulümlerin hatta yeni işgallerin kapısını açacaktır. Biz ombudsmanlar, bu konudaki mücadelemizi sürdüreceğiz. Evet, yolumuz çetindir, sıkıntılıdır ama mücadeleyi yapmamız gerekiyor. Neticede hak galip gelecektir." şeklinde konuştu.

- "Suriyelilere yardımı insanlığın haysiyeti için yaptık"

Kamu Başdenetçisi Malkoç, konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Suriyeli göçmenler için yaptığı yardımlar konusunda bilgi verdi.

Suriye savaşı başladığında 13 milyon Suriyelinin ülkelerini terk ettiğini, Türkiye'nin insanlık adına bunlardan 3,5 milyonuna kucak açtığını belirtti.

Suriyeli göçmenlerden yüzde 8'inin kamplarda, yüzde 92'sinin ise Türk halkının içinde yaşadığını ifade eden Malkoç, "Bunlar Avrupa'ya doğru gitseydi Avrupa felç olacaktı. Avrupa'da az sayıda göçmen olmasına rağmen Avrupa felaket yaşıyor. Dünyanın en zengin ve gelişmiş ülkeleri ama 1,5 milyon göçmeni ağırlayamıyorlar." dedi.

Avrupa'da giderek artan yabancı düşmanlığına dikkati çeken Malkoç, "Çok şükür Türkiye, Suriyeli göçmenleri kendinden ayırmadı. Suriyeliler hastanelerimizde ücretsiz tedavi görüyor, eczanelerden ücretsiz ilaç alıyor, çocukları okullarımızda ücretsiz olarak okuyor. Son 7 yılda Türkiye'de bulunan 3,5 milyon Suriyeli 31 milyon 450 defa muayene oldu. 1 milyon 250 bin Suriyeli Türk hastanelerinde ücretsiz ameliyat oldu. Türkiye'de 276 bin Suriyeli doğdu. Avrupa'ya geçmek isterken denize düşerek boğulma tehlikesi yaşayanlardan 180 binini Türk güvenlik kuvvetleri ölümden kurtardı. Türk okullarında 700 bin Suriyeli çocuk okumaktadır. Türkiye'nin bu 7 yılda Suriyeli göçmenlere harcadığı para 30 milyar dolar civarındadır. Bunu insanlığın haysiyeti için yaptık." bilgisini verdi.

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ABD Azerbaycan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç

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