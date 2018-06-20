"ABD'nin kararı, yeni çatışmaların kapısını açacak"

BAKÜ (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinden ayrılma kararıyla ilgili, "Zaten dünya çok kötü durumda ve bu olay yeni çatışmaların, yeni haksızlıkların, yeni zulümlerin hatta yeni işgallerin kapısını açacaktır." dedi.

Malkoç, Azerbaycan'da düzenlenen 15. Bakü Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'na katıldı.

Konferansın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Malkoç, ABD'nin kararını insan hakları açısından son derece olumsuz olarak niteledi.

Kararın diğer ülkelere de etkisi olacağını ifade eden Malkoç, ABD'nin son yıllarda insan hakları konusunda çok kötü bir sicili olduğunu ve çok kötü bir sınav verdiğini söyledi.

Özellikle (ABD Başkanı Donald) Trump'ın başkan olmasından sonra yaşanan gelişmelerin gelecek açısından kaygı verici olduğunu belirten Malkoç, askeri, ekonomik ve sosyal açıdan dünyanın en güçlü ülkesinde insan hakları konusunda yaşanan bu kırılmanın dünyayı yeni felaket ve zulümlere açık hale getireceği uyarısında bulundu.